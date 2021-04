POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS

Por: Daniel Molina

La Ciudad de México y la elección más grande de su historia, arrancó este domingo. Dieciséis alcaldías estarán en juego, doscientos cuatro concejales y sesenta y seis diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, en esta campaña electoral.

Algo que se tiene que destacar, es que el arranque para todos estos candidatos, fue principalmente a través de las redes sociales y, transmisiones en vivo. Otro ingrediente importante, es el tema de la fiscalización de gastos, algo que los institutos electorales, tendrán que tener muy en cuenta, ya que sin ser adivino se esperan impugnaciones en el tema.

Por lo pronto, lo que respecta a la Alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna hace su regreso como vieja conocida, representando a MORENA.

En un intento por reelección, con un slogan poco pegador “Que se quede”; Néstor Núñez actual alcalde no logra repetir. Además, habría que considerar que esta alcaldía no ha sido gobernada por ninguna mujer, desde que la misma Dolores Padierna dejará la administración en el año de 2003. Así que la equidad de género jugó también un papel importante para su participación.

Por lo pronto Dolores Padierna, ya se comprometió en campaña, como muchos candidatos anteriores, ha tapar baches, así que esperemos sus resultados.

Mauricio Tabe, respaldado por PRI, PAN y PRD intentará quitarle la administración a Víctor Romo actual alcalde con licencia de Miguel Hidalgo, que por cierto va a la relección por MORENA.

La opinión en cuanto estos dos candidatos es nivelada y, en este arranque de campañas no hay nada escrito. Aunque, algunos piensan que el diferencial podría ser Margarita Zavala, que buscará una diputación federal en la demarcación.

Llamado a campañas de altura.

Sin lugar a dudas a partir de este domingo gran parte de lo que estaremos escuchando será de campañas electorales.

Así que las invitaciones a tener unas campañas electorales de altura, se escuchan en el senado de la república. Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política invita a actores, contendientes y candidatos actúen con altura para que está elección unifique al país.

En mensaje por sus redes sociales, Monreal Ávila, como hoy muchos actores políticos hacen uso de estos medios, difundió un video donde considera que la sociedad es la que deberá decidir quién merece la confianza del voto para el beneficio de las nuevas generaciones.

Hoy la importancia en esta elección, tiene que ver con estos llamados de participación y, sobre todo, la conciencia como ciudadano comprometido con nuestro país.

Sin embargo, hay realidades que no se pueden ocultar. Una de ellas, es la capacidad de todos los partidos de unirse y dividirse; de hacerse de candidatos para esta elección, sea como sea. No importó el color, la afiliación, si son políticos de carrera o no, luchadores sociales, celebridades de televisión y, por qué no; hasta estrellas del pancracio o youtubers.

Esa será parte de la calidad política, por no decir todos, que habrá en las boletas, el próximo seis de junio. Así, que usted decidirá.

Call to Action

#FelizLunes