MORENA, está sacando en “fast track” sus encuestas para candidatos a gubernaturas. Mientas que los partidos tradicionales, como PRI, PAN, PRD, PVM y MC siguen buscando alianzas, que parecen más franquicias, según el estado que sea y, así, buscar fuerza para competir.

Tlaxcala, con la diputada federal con licencia Lorena Cuellar tendrá la oportunidad de gobernar su estado. Un estado en manos del priismo, con un gobernador jugando al empate en su administración. Marco Mena, no se ha notado en su cargo, pero en opinión de algunos tampoco lo ha hecho mal. Así, que los locales opinan que la capital será la clave de la balanza y, por ahí ya se menciona a Jorge Corichi, con experiencia municipal para buscar el triunfo en Tlaxcala capital.

En Nuevo León, Clara Luz Flores, presidenta municipal con licencia de Escobedo, fue la favorecida en la encuesta por MORENA, para ser candidata al ejecutivo de su estado. Aquí los colores partidarios se revuelven, así como las opiniones. De llegar a ganar, es claro que la gente estaría votando por MORENA, con sabor a otro color. El rumor en Nuevo León como siempre, es esperar la voz del empresariado.

Zacatecas, bola cantada con David Monreal quien buscará nuevamente la gubernatura zacatecana. En encuesta interna MORENA pondrá en la boleta al ex senador, ex presidente municipal de fresnillo, ex priistas, ex perredista, ex petista quien tendrá que conciliar dentro de su partido. Es claro, que la oposición interna está orquestada por José Narro, actual senador quien también estaba en la lucha para ser candidato al ejecutivo estatal.

Chihuahua, con ex delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato para la gubernatura. Cruz Pérez, quien hizo su mejor esfuerzo y con probabilidad, se queda en el camino, pero tranquilo en el senado de la república. No podemos dejar de mencionar la relación política entre el ejecutivo federal y el estatal, con diversos temas, entre ellos los del agua. Así, que se espera una contienda de mucho rose.

Otros estados definidos para MORENA, son Campeche, Querétaro, Baja California, Sonora y Colima.

Ciudad de México y Estado de México, con semáforo rojo.

Se acerca la navidad, todo se pinta de rojo, incluyendo el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y Estado de México.

La alerta con respecto a la ocupación de camas, ha llevado a que Claudia Sheibaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, tomen las decisiones de poner restricciones máximas, según los protocolos de salud.

Lo que no hay que perder de vista, es la cantidad de camas ocupadas hoy en día, sino también la creciente de contagios que podría darse a principio de enero, época de frío y con más enfermos.

Sin embargo, las compras navideñas no pudieron esperar. Al parecer, la población esperó el anuncio de semáforo rojo, para salir, llenar plazas y calles, pero cumplir con los regalos.

Ahora, estaremos sumando las “pequeñas reuniones”, donde todos se siente seguros, pero nadie lo está, según el esquema de salud.

Frases comunes: “Solo es mi papá y mis hermanas”, obvio incluyen que son cuatro hermanos, los esposos, hijos y seguramente algunos amigos. Otra, “es que lo haremos en un lugar abierto”; pero eso no garantiza que no haya contagio, este virus viaja por las gotículas, que a veces se quedan en superficies. Entonces, si la reunión es de más de ocho personas, el riesgo se vuelve alto.

No salir de casa, feliz navidad, cuidarse y considerar el trabajo de los médicos, que más no se les puede pedir.

