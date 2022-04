Por que Dios quiere o, por que están enamorados. Alguna vez mi abuela dijo que esas frases podrían justificar cualquier cosa que hiciera una persona.

Ahora, en plena digitalización de la comunicación, el amor no se escapa y por esa razón, en nombre del amor, me atrevo a compartir un mensaje que me llegó de una pareja enamorada en los tiempos de redes sociales.

El texto dice así:

Nunca pensé en que esto sucedería. Todo fue evolucionando y los asuntos del amor no son la excepción. En la actualidad, en temporada de la pandemia comenzamos a usar más los recursos que nos brinda la tecnología, esto nos llevó a buscar la manera de sentirnos bien y empezamos a relacionarnos a distancia. Esta cercanía no absoluta donde se ha llegado a compartir desde los pequeños detalles como pueden ser los buenos días, fotos, audios, música, etc; en fin, todo lo que hace una pareja en la cotidianidad. Parecería que atrás quedaron los tiempos en que nos enamoramos de forma distinta en la escuela. Hoy ya usamos las redes sociales en dónde nuestros encuentros, reencuentros y reconocernos, así de a poco a poco entre conversaciones y compartiendo nuestro día a día nos enamoramos. Y como la tecnología te rompe el espacio y el tiempo, ahora también las noches son nuestras. La famosa practica del sexting, pone alerta todos nuestros sentidos y utilizamos más la voz y la imaginación para acercarnos. Sin embargo, siempre está el anhelo de estar juntos en presencia, ya que eso nada sustituye el amor que es lo que nos une. Sabemos que existen aplicaciones que te encuentran la “pareja ideal”, pero actualmente la mayoría encuentra el amor a su manera y es que no nos queda de otra más que evolucionar y nosotros nos encontramos. Este encuentro en las redes sociales es como un milagro, tal y como fue la creación y la convergencia de millones de años para crear el universo. Este encuentro, nuestro encuentro sucedió, exactamente en la misma red social, mismo día, misma hora y mismo minuto para ahora estar juntos. El amor rompe límites ahora digitalmente, en fin, hagamos match con el amor de nuestras vidas, que la felicidad es el objetivo. Mar y J.C.

Zacatecanos presentes en la política nacional.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado, dió positivo a COVID-19, pero en el resguardo sigue operando.

Con temas como las reformas constitucionales, la detención de José Manuel del Río Virgen en el estado de Veracruz a pesar de las recomendaciones de diferentes organismos y entre otros, la designación de las vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, entre otros.

Este proceso de negociación entre los grupos parlamentarios para la designación de dos vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, no hay que olvidar que la participación de los zacatecanos Julieta del Río y Francisco Acuña, comisionados del INAI, tienen peso en el Instituto. Ahora, por el origen natal, se le suma el coordinador de Morena también de zacatecas, así que el horizonte del INAI, ya tiene un peso en ese estado del norte. Dada la trascendencia del INAI y su mandato constitucional de velar por los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, ahora el Senado tendrá como siempre una participación importante en la designación de los próximos comisionados.

