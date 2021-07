El G20 aprobó el quince porciento de impuestos globales a multinacionales, con miras de poner fin a los paraísos fiscales. Este acuerdo deberá entrar en vigor a más tardar en el año 2023.

Solo hay que tener en cuenta, que las empresas gigantes multinacionales, son principalmente las digitales.

Por lo pronto, en lo que corresponde a México, el senador Ricardo Monreal tendrá que empezar a conciliar los requerimientos, para la entrada en vigor de este acuerdo internacional, así lo comento vía sus redes sociales.

Solo no hay que perder de vista, que regularmente, el efecto de aumento de impuesto, en cualquier sector, servicio y/o producto, termina siendo trasladado al consumidor. Así, que haga bien sus cuentas, no vaya ser que de aquí al 2023, se incrementen los precios en TV on demand, ecommerce, marketing digital, traslados vía apps y todo aquello que tenga que transitar por internet.

Las elecciones siguen en 2022.

Si hay un lugar con un paraíso natural y de gran éxito turístico tanto nacional como internacional, es Quintana Roo. Este estado, es gobernado por Carlos Joaquín González, bajo la coalición PAN, PRD en medio de una pandemia que cambió la vida al mundo.

En cuanto a las redes sociales del gobernador Carlos Joaquín González son poco activas y cumplen con los canales institucionales para estar presente y transmitir los mensajes necesarios.

En el estado de Quintana Roo como en todo el país, acaba de terminar un proceso electoral sin precedentes por su magnitud de cargos a gobierno. Sin embargo, Quintana Roo continua en estas actividades y, ya tiene a menos de un año el cambio para el ejecutivo estatal.

Así que los nombres empiezan a sonar y claro está, que MORENA con su coalición con el Verde pueden mantenerse como la primera fuerza electoral con miras a la sucesión. El nombre de Mara Lezama, podría ser una carta fuerte y, por lo pronto repetirá en la presidencia municipal de Benito Juárez o, mejor conocido como Cancún.

Por otro lado, la alianza PAN-PRI-PRD tendrá que trabajar para mantenerse y el nombre de Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno actual podría ser el conciliador para intentar el ejecutivo estatal. Ojo, no encontramos cuenta en Twitter de Jorge Arturo, así que será necesario trabajar en la presencia digital.

En estos cambios de gobiernos estatales, también está el próximo año el del estado de Hidalgo. Uno de los que podría intentar buscar la gubernatura es el senador Julio Menchaca Salazar. Solo hay que recordar que, en Hidalgo en las elecciones locales, la ciudadanía volvió a refrendar por el PRI, así que hay mucho trabajo por delante para el cambio a la 4T.

El dato es la cuenta de Twitter @Julio_Menchaca cuenta tan solo con seis mil seguidores,

solo por proporcionar, la cuenta @omarfayad tiene más de doscientos mil.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

