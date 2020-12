En cuantos estados de la república mexicana, parte de la economía se sustenta por envío de remesas de familiares radicados en los Estados Unidos. Sabemos que existe una gran comunidad poblana en Nueva York, zacatecanos en Chicago y que no se diga en Los Ángeles, una de las ciudades en el mundo con muchos mexicanos.

Ahora, el senado de la república, donde la bancada de MORENA esta liderada por Ricardo Monreal, impulsa Reformas a la Reglamentación que rige los destinos del Banco de México. A esta iniciativa, en poco tiempo se le comienza a llamar “Ley Monreal”.

En lo general, lo que se pretende con este cambio a la ley, es que el Banco de México pueda recibir dólares de forma más ágil. Sin embargo, las quejas de los directivos del Banco de México, tratan de denostar diciendo que puede prestarse a lavado de dinero.

Pensando de forma práctica y, con el objetivo de este gobierno y la cuarta transformación, lo que se busca es apoyar y fortalecer la economía de migrantes que reciben remesas del extranjero.

También el líder del senado, destacó en conferencia de prensa, que la ley tiene los suficientes candados y medidas de seguridad para evitar un comercio ilícito de divisas.

Sin embargo, esta historia aún no termina, la llamada “Ley Monreal”, ya fue turnada a San Lázaro, para darle continuidad.

Así, que, como todos los cambios, esperar los nuevo y ver los resultados.

Samuel García “Senatore” vs los memes de las redes sociales.

Hay cosas que uno no puede dejar de comentar y sobre todo si salen en las redes sociales.

Samuel García, Senador por Movimiento Ciudadano y aspirante a la gubernatura de Nuevo León, una vez lo volvió hacer en las redes sociales.

El sentido de superioridad frente a los demás, que demuestra el joven senador al pasear por el patio de la cámara alta no se puede negar. El momento de los treinta años, donde piensas que has conquistado al mundo, es valido, pero no puedes dejar que la soberbia se apodere, si lo que de verdad quieres es servir al prójimo.

Es cierto, que las redes sociales nacieron con está generación, pero también es cierto que no eres su dueño y tampoco te las sabes todas.

Los tropiezos de Samuel García en la comunicación digital, le han significado mucho. Uno de ellos, el exhibir una actitud machista en un video con su esposa.

Ahora, en una entrevista para Youtube, cuenta acerca de lo duro que fue formarse en la vida, donde destaca, el tener que levantarse para ir a jugar dieciocho hoyos en el golf con su papá.

Con esto, deja claro, que su experiencia y dimensión social, para los más desprotegidos, no esta en su formación. Ojalá, ahora se de la oportunidad de cruzar por los campos agrícolas donde existe el trabajo infantil, madres solteras trabajando por casi nada o visitar las colonias marginadas de su estado, donde diario se juegan la vida sus habitantes.

