Un gran motor de la información puede ser hoy en día las redes sociales. El protagonismo en el mundo virtual es necesario para ser parte de la comunicación de la vida política. Entonces, no hay que perder de vista que hacer crecer el “engagement” de sus cuentas es importante para lograr penetración.

En palabras más prácticas, tener interacción y compromiso con sus seguidores en las redes sociales y, esto es básico para medir el éxito o fracaso de una estrategia de marketing digital. En esta nueva era de la comunicación política digital, pareciera que lograr la aceptación por parte de los usuarios es sumar triunfos en las urnas.

Sin embargo, hay resultados que nos demuestran, que aun las cuentas de redes sociales no son tan necesarias; ya que se dan circunstancias particulares en el mundo real que cambian las estrategias.

Ejemplo esta el triunfo de Evelyn Salgado en la gubernatura de Guerrero. Su cuenta de twitter (@SoyEvelynSalga), se abrió en mayo de este mismo año y con escasos seguidores, no influyó para su triunfo.

Estamos seguros que Evelyn Salgado, no tenía pensado en el futuro inmediato ser Gobernadora, no había estrategia digital para una campaña y, supongo que ella no maneja sus cuentas digitales.

Lo que, si es seguro, es que el efecto mediático de su padre, Feliz Salgado rompió la estrategia digital en está elección atípica.

Ahora Gurrero, tiene su próxima gobernadora.

Tiempos de no polarizar.

Después de los resultados de la reciente elección, en donde, como en toda contienda hay ganadores y perdedores; se dará comienzo, a la “operación cicatriz”.

Así que, el senador Ricardo Monreal consideró que estamos pasando por una etapa en donde se debe hacer un llamado nacional: “son momentos difíciles de polarización, de división, encono incluso, pero hay que darle vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como Nación, para dar paso a una reconciliación nacional”.

Empezar a conciliar en el senado de la república, puede tener diferentes vertientes. En el tiempo inmediato legislativo, están reformas en donde se necesitarán los votos suficientes para avancen. Estas reformas son: en materia del Sistema Eléctrico, a la Guardia Nacional, en materia electoral, como las más importantes.

Así, que la campaña de convencimiento para avanzar las leyes mencionadas se dará en el interior de los legislativos.

Así que habrá mucho por conciliar, si se busca modificar la Constitución.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

