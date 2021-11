El efecto “Canelo en las redes sociales no es para menos. Así que la combinación de estrella del deporte con política nacional, crean un efecto de largo alcance en el espectro digital.

La semana en visita a la cámara de senadores el multicampeón mundial de box, Saúl “Canelo” Álvarez y, su entrenador, Eddy Reynoso se les reconoció en ceremonia en el salón de sesiones por su trayectoria deportiva.

En el primer cuadro, junto al campeón Ricardo Monreal Ávila, presidente de la junta de coordinación política del senado de república, se llevan reflectores y, de la misma forma, mas de un senador no dejó atrás su deseo de sacarse la foto con el campeón.

Viendo el evento, como estrategia mediática, se vuelve un éxito natural y orgánico en las redes sociales.

Primero, “Canelo” es un boxeador con gran trayectoria, reconocido y conocido por millones en México y en el mundo. En su cuenta de Instagram, modestamente tiene 12 M de seguidores, lo cual se vuelve un exponencial mediático de grandes calibres.

Segundo, el alcance en twitter 1.9 M y Facebook 6.4 M, así que esta cobertura es prácticamente de las mas grandes en México.

Por último, hay que verlo desde el punto de vista “influencer”. La característica de una estrella deportivo, es que sus seguidores son de todos los perfiles. Esto es, jóvenes, adultos, adulto mayor, mujeres, hombres y diferentes extractos económicos.

Así, que Ricardo Monreal Ávila en una foto a través de redes sociales, se proyecto a nivel nacional, más allá de lo que están haciendo sus adversarios políticos rumbo al 2024.

La alcaldía Cuauhtémoc y el comercio a la formalidad

En la semana pasada la alcaldesa Sandra Cuevas, al frente de la demarcación Cuauhtémoc convocó a más de tres mil comerciantes del sector para presentar su programa, “Comerciantes rumbo a la formalidad en Cuauhtémoc”.

Cabe destacar que este programa solo incluye a locatarios en mercados, vía pública de fijos y semifijos a trabajadores no asalariados.

En la proporción con el comercio en vía pública, esto es absolutamente anda. En un análisis se encuentran en un polígono de diez kilómetros cuadrados más de mil ochocientos puestos de comercio de alimentos en vía pública.

Qué habría que observar en este tema del comercio en vía pública. Por un lado, el tema de seguridad. Regularmente este tipo de comercio recurre al pequeño tanque de gas, así que se podrá imaginar cuantos tanques se encuentran activos sin el menor conocimiento de seguridad. Otro tema, por no menor, tenemos los residuos sólidos urbanos (RSU), que no es un tema menor, ya que la alcaldía Cuauhtémoc es de las mayor receptoras de personas de toda la ciudad, así que miles de toneladas se generan a través de este comercio. Y, tan solo por agregar, los líderes, quienes son los encargados de asignar, organizar y cobrar el derecho a poder comercializar.

Esperemos que Sandra Cuevas, tome cartas en el asunto, así como lo está haciendo con los locatarios de mercados, puestos fijos y semifijos.

