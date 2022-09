Con la llegada de Heyden José Cebada Rivas como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien rindió protesta ayer para un periodo de cinco años, inició el relevo de Poderes del Estado en Quintana Roo, que concluirá con la ascensión al Poder Ejecutivo de Mara Lezama Espinosa el próximo 25 de septiembre.

Este 03 de septiembre, a las 11:00 de la mañana en el recinto del Congreso del Estado, será relevada la XVI Legislatura para así renovar al Poder Legislativo, donde llegan 25 nuevos ciudadanas y ciudadanos como diputados, dicen, representantes del pueblo.

Dos de los Poderes del Estado fueron electos democráticamente el pasado junio, el Legislativo y el Ejecutivo, quienes presentaron las mejores propuestas para los quintanarroenses y se alzaron con el triunfo en las urnas; el Poder Judicial, pue electo mediante el voto secreto de los 12 Magistrados integrantes del pleno.

Del párrafo anterior, quiero destacar la propuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien propone que el Poder Judicial del país también sea electo mediante el voto de los ciudadanos, pero todavía está en la “cocina” de los diputados y senadores dicha propuesta; sería interesante que también fueran postulados para las urnas las y los Magistrados.

Retomando el tema, las y los quintanarroenses estamos deseosos del cambio verdadero, que no haya un amasiato entre los tres Poderes del Estado, porque al ser así, los perjudicados son los gobernados; simplemente porque no hay equilibrio de poderes. Hasta hoy, durante todos los gobiernos hemos visto cómo “se meten a la cama” los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para salirse con la suya, al grado de cambiar leyes, desviar presupuestos y hacerse de la “vista gorda” al impartir justicia.

Las y los quintanarroenses estamos deseosos que se acaben los tráficos de influencias, el nepotismo, la corrupción, la impunidad, el contubernio y todos los demás vicios que han estado presente en las administraciones anteriores y la que se va. La confianza está otorgada, pero no es un “cheque en blanco” para hacer y deshacer en los Poderes del Gobierno; ya lo dice López Obrador, “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” y eso aplica para el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Quintana Roo. Ahí se las dejo…

SASCAB

Los partidos con mayor representatividad en el Congreso del Estado, Morena y el PVEM, tomaron la decisión que el primer año de Ejercicio de la XVII Legislatura, sea el Coordinado del Partido Verde, Renán Sánchez Tajonar, quien presida la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo); y el segundo año sea quien coordine al Grupo de Morena, sea Marybel Villegas Canché o Humberto Aldana Navarro. Al tiempo…