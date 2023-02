El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, tiene registrado en su padrón seis rastros municipales, uno particular y 12 ‘casas de matanzas’.Sin embargo, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no supervisa ninguna de estos lugares donde es preparada la carne de res, cerdo y demás animales que son vendidos en los mercados públicos, carnicerías y supermercados.

El argumento de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud es que no cuenta con el personal para realizar las inspecciones y tomar acciones por las condiciones insalubres que están principalmente los rastros municipales.

No hay que ir muy lejos, el rastro que está en Cancún, sobre la avenida portillo, despide pestes a dos kilómetros a la redonda, además que no hay tratamiento de aguas residuales y estas van a dar al drenaje y luego al manto freático. ¡Qué decir del rastro de Felipe Carrillo Puerto!, donde no solamente es la peste a la entrada norte de la ciudad, sino que también los animales carroñeros hacen su festín a la vista de todos.

Igual o peor están los de Kantunilkín, José María Morelos, Cozumel, Chetumal y el particular que está en Playa del Carmen. Creo que las casas de matanzas ni siquiera la conocen los funcionarios de la Cofepris, que están en comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar.

Eso sí, la Cofepris no deja de extorsionar a los restauranteros establecidos y a los negocios que están en las cabeceras municipales; de las comunidades, ni se acuerdan. Ahí se las dejo…

SASCAB

Muy bien por las y los diputados del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Cámara Baja y en el Senado, pues propusieron y el Pleno aprobó la reforma legal al artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, para sancionar hasta con más de un millón de pesos a los concesionarios que no mantienen limpias las playas mexicanas.

Fue el diputado José Antonio Estefan Gillessen quien dijo que es necesario tomar acciones para hacer un uso sustentable y sostenible de los recursos naturales, evitando con ello que su explotación irracional los lleve a su degradación o desaparición

Con dicha reforma se establece una multa de 3 mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente; para este 2023, la sanción ascendería a un millón 244 mil 880 pesos, tomando en cuenta que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la UMA se fijó en 103.74 pesos diarios para este año.

Así que todo concesionario del área de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), ya no se quejará del sargazo que llega a su playa, sino que ahora deberá limpiarla, como debe ser. Al tiempo…