Hoy al mediodía me compartieron una invitación para el Primer Informe de labores de la Diputada Federal Anahi González, al leerlo me percato de una tremenda irresponsabilidad, una flagrante aberración que no solo denigra sino ofende al hacerlo en Benito Juárez más bien en Cancún, cuando este no es su distrito ni están los electores que supuestamente votaron por ella. Debería informar en los municipios de Othon P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, no a los Cancunenses ni Bonfileños, anda con la pérdida total de su brújula, extravió su rumbo..

Una verdadera falta de respeto, una incongruencia total, un desacato enorme a su compromiso, una burla para la gente del Segundo Distrito. En verdad que ya no se miden los Morenos, primero violando todos los requisitos es más ni credencial del Segundo Distrito tiene, todo por componendas de las autoridades y actores políticos, la ungieron como candidata, desconociendo por completo no sólo la geografía estatal sino los problemas y necesidades de la gente, nunca había andado en la Zona Maya, nunca había caminado por esos lugares, era una perfecta desconocida, pero por azares de cochupos y componendas la convirtieron en diputada y cuidado que en su futuro se vislumbra la Senaduría..

Muy poco tiene que informar, su paso por la Cámara de Diputados es igual que el del diputado Alberto Chulim, solo sirven para levantar cartulinas manifestando su rechazo a las iniciativas que no sean promovidas por Morena. A ver si dice cuantas pancartas alzó? Que día grito más?, Cuantos horas de sueño ejercitó?

Deberían poner en su espalda un pizarrón y que escriban las consignas . No han destacado como verdaderos legisladores han confundido su labor y solo son aplaudidores, no son tribunos, son ecos, son cajas de resonancia. Andan perdidos en el mar de las grandes decisiones y cuando vuelven a Quintana Roo tratan de impresionar a su séquito de oledores, cuando todos sabemos el tamaño de sus alcances..

Sería saludable que por congruencia política, por respeto a la gente de su distrito, cambie y rectifique deje de ser chica de calendario y responda a los compromisos adquiridos..

Es lo malo elegir gente que cuando sube un escalón se marea y olvida de donde vino, Anahi debería informar en los municipios de la zona maya, pero no va porque esos huelen a sudor y eso a ella le causa ronchas, acostumbrada al glamour y a las luces de neón, aprovechando además que la Plaza de la Reforma está adornada con motivos navideños, con gente que por tradición acude a fotografiarse con Santa Claus o a disfrutar de las alegorías, cánticos y postales navideñas. Porque no lo hizo en un domo, porque no en una cancha, no, no, no, eso no va con ella, su pedigree la exime de esos pecados, lo que no sabe es que esa gente que desprecia fue la que le dio la confianza para estar en los cuernos de la luna.

Tan saturada estaba de trabajo que meses atrás fue nombrada Coordinadora de Enlace para la Entrega -Recepción, luego Coordinadora Estatal de Claudia Schiebaum, entonces no le queda tiempo para visitar su distrito? O es que es la única capaz y cuenta con toda la confianza de ya saben quien? Acaso esos espacios no los podría ocupar alguien sin tanta carga laboral?

Están los problemas de los ejidos con Fonatur por el Tren Maya, están los crecientes problemas de inseguridad, de desempleo, de falta de medicamentos en los Centros de Salud, de Médicos, de apoyos para infraestructura escolar, de rezago de servicios, del poco apoyo al campo, de la falta de mercados para la venta de los productores, de las migajas que reciben las mujeres en apoyos, en capacitación, en fin hay un universo de problemas, pero esos no los ven ni los oyen ya que no les reditúan bombo y platillo, son servicios casi anónimos..

Esta avocada a congraciarse con la cofradía de la 4T y piensa que con ellos las seguirá haciendo. Es la continuación de aquellos que nunca aprendieron la lección, se mofaban de los que comen tortillas y les hacían bullyng hasta que aquel despertó y los corrió, esa historia está en riesgo de repetirse..

Anahy sabe que terminando su encargo seguirá en Cancún, la diputación solo le servirá de trampolín ya que nunca dará resultados tangibles, tan solo triunfa en las redes sociales y por ello eligió dar su Informe en Cancún y que los acarreados vengan en combis o camiones de rodillas, porque eso de ir a la Zona Maya no es de ella, se puede manchar los pies, no lo cree usted?

Hay que tratar de evitar que se repitan estas historias, hay que intentar dejar de ser cautivos con las despensas y otros espejitos para que los que nos representen sean gente con verdadera vocación de servicio y no seamos más víctimas de Turistas Políticos…

Mejor seguiré caminando y cantando “ ya lo vez que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, y que se yo, pero miénteme aunque sea que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor, llévame si quieres a perder, a ningún destino sin ningún porque”…