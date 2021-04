TIPIRVING. El financiamiento en las empresas se vuelve un reto mayor en un entorno de crisis económica como la actual. Los créditos de instituciones financieras se comportan con mayor rigidez por las razones de recuperación de dichos préstamos. Hoy cobra relevancia el financiamiento por inversión directa de parte de personas que estén dispuestos a aportar recursos a cambio de tasas de rendimiento atractivos (que tampoco lo ofrecen los bancos).

———-

En 2016 inicié con unos breves mensajes para los que efectúan alguna actividad económica. El contador Victor Álvarez me llamó en la noche de ese primer día y me dijo que le gustaban mucho y que le pusiera de titulo TIPIRVING. Así que a pesar de algunas ausencias por algunas temporadas, estuve enviando estos mensajes cortos. Hace unas semanas Victor Álvarez me volvió a decir que lo retome ya que gustan mucho y eran muy útiles. Pues la semana pasada (lunes 12 de abril de 2021) horas antes de su desenlace me hice el propósito de enviar al menos una vez a la semana estos breves mensajes, que espero sigan siendo de utilidad para sus proyectos, negocios o actividades. Honro a mi estimado amigo Victor Manuel Álvarez Palma con continuar con estos TIPIRVING. Descansa en paz amigo.

19 de abril de 2021