Los 40 consejeros estatales de Morena, que fueron elegidos el mes pasado en un proceso interno no exento de denuncias por presuntas irregularidades, tendrán a partir de hoy un cónclave de dos días para formalizar la designación de su presidenta en Quintana Roo.

El domingo por la tarde se deberá anunciar el nombre de la mujer que sustituirá a Humberto Aldana en la dirección formal del partido.

Hasta antes de la elección de consejeros, se daba casi por hecho que la alcaldesa interina de Benito Juárez Lourdes Cardona Muza tenía todos los astros alineados para ser la presidenta de Morena.

Sin embargo, al interior de ese partido hay voces que señalan que Lourdes Cardona quiso pasarse de viva y colocar a gran parte de su familia dentro del consejo estatal morenista, para lo cual se inscribió como candidata y promovió los registros de su hija Ivette Lorena Manjarrez Cardona, de su pareja Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio, su tío José Antonio Muza Rodríguez y su hermano José Manuel.

Como muchos quienes se han sentado en la silla principal del Palacio Municipal de Cancún, Lourdes Cardona sintió que tenía la fuerza suficiente para tal pretensión y creyó que contaba con la autonomía suficiente para hacerlo sin consultar.

Pero le cayeron en la maroma y quisieron darle una lección: ganaron su hermano en el Distrito 04 y su hija en el 03, pero ella se quedó en la orilla.

Pero la adicción por el manejo patrimonialista de Morena no solo es de Lourdes Cardona. Sus compañeras presidentas municipales de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco también buscaron colocar como consejeros a sus parejas y lo lograron.

Eduardo Alejandro Basurto, esposo de la cozumelaña Juanita Alonso; Johana Michelle Acosta Conrado, pareja de Mary Hernández y David Hernández Solís, marido de Yensunni Martínez y hermano de la alcaldesa carrilloportense estarán en el cónclave, “coucheados” por sus consortes.

El diputado federal Alberto Batún Chulim tampoco quiso quedarse atrás y colocó a su hermana Flor de Alba Cristina.

El mismo camino siguió la pareja integrada por la diputada Fernanda Trejo y el ex síndico de Solidaridad Omar Sánchez Cutis, fundador de Morena en el Estado, que siempre se colocan en primera fila en la repartición de las posiciones.

Al truncarse el proyecto de Lourdes Cardona para ser la presidenta, se desataron los jaloneos internos por las posiciones en la dirigencia de Morena.

Cada familia quiere obtener el control partidista y todo lo que ello represente.

Ya no se trata de primero los pobres.

Ya no se trata de no mentir o no traicionar.

La transformación es un mero slogan.

Lo de Morena es una transformación secuestrada.

El domingo en la noche, cuando se haga público el resultado de las negociaciones, sabremos de qué manera se repartieron el poder partidista las “famiglias” caribeñas que disputan el control de Morena.

A horas de la definición, los grupos, las tribus heredadas del AND del PRD, están polarizados.

Rafael Estrada, secretario técnico del CEN de Morena que fue designado para coordinar el cónclave, tiene una papa caliente en las manos.

Correo: silvacetina@palcoquintanarroense.com.mx

Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoNoticias