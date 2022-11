Por Martín Iglesias

Aunque no me gusta nombrarlas “corcholatas”, sino aspirantes a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, personas a fines a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, organizaron este fin de semana a sus respectivos “ejércitos” de promoción a dicha candidatura.

El diputado de la Ciudad de México y uno de los coordinadores para la candidatura de Sheinbaum Pardo, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, escribió en su cuenta de Twitter (@yancolozano) que estuvo en Othón P. Blanco para tomar protesta a los comités municipales que apoyarán la estructura de la Jefa de Gobierno.

“Estoy convencido de que México tendrá como primera mujer presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum, desde la Ciudad de México y ahora desde Quintana Roo estamos trabajando para que se haga realidad”, dijo en Chetumal.

Lógicamente, el evento estuvo presidido por la diputada Federal Anahí González Hernández; así como la presidenta Municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, con la asistencia de casi mil personas.

Pero la gente del Canciller Marcelo Ebrard no se queda atrás; desde hace meses vienen trabajando la organización de “Diálogos Progresistas”, que organiza en el Sureste el líder nacional de la Ugocp, José Dolores López, que ya organizó a los comités de los distritos federales de Quintana Roo y de los 11 municipios del Estado.

Aunado a ello, este fin de semana llegó a tierras caribeñas Guillermina Alvarado Moreno, coordinadora nacional de “Morena Progresista”, movimiento que promueve a Marcelo Ebrard, para tomar protesta a las y los quintanarroenses que encabezan en la entidad a este movimiento “ebrardorista” que desde ayer encabeza el diputado local Julián Javier Ricalde Magaña, donde también pueden observarse a personajes como Lourdes Cardona Musa, Julio Montenegro, el playense Orlan Muñoz, entre otros.

Utilizarán la fórmula de nombrar coordinadores distritales y enlaces con diferentes sectores de la sociedad, así como los representantes de los municipios entre los que están Paula Pech, Adolfo Hau, Guillermo Tun, Silvana Córdova, Enrique Muñoz, entro muchos más.

En cuanto a los representantes del aspirante Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, éstos trabajan de una manera discreta, pues lo primero que hacen es buscar quien patrocine la formación de las estructuras y la promoción de la imagen de quien dice “que siga López”. Al tiempo…

SASCAB

Por cierto, el apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) fue multitudinario en todo el país, aunque reportan que en la Ciudad de México hicieron de todo para impedir que la gente asistiera a la marcha: Primero la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum declaró que había “emergencia” por la calidad del aire; luego el Secretario de Gobierno de la CdMx, Martí Batres Guadarrama dice en sus redes sociales que “Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco”; inmediatamente lo desmienten matemáticamente y le dicen que fueron más de 600 mil personas.

Otro dato interesante es que Fernanda Familiar denunció que la CdMx prendió las fuentes del Monumento a la Revolución donde se encontraban miles de personas concentradas a favor del INE. Ahí se las dejo…