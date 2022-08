Más que llamativa es la foto en la que aparecen posando el gobernador Carlos Joaquín González con los ex alcaldes de Solidaridad Marciano “Chano” Toledo, Miguel Ramón Martín Azueta y Gabriel Mendicuti Loría.

La información oficial dice que se reunieron en su calidad de ex presidentes del equipo de fútbol Inter Playa, fundado en 1999 en la administración de Miguel Ramón, dos gobiernos municipales posteriores al de “Chano” Toledo.

Es decir, técnicamente el fundador de “Chanolandia” saldría sobrando en la reunión, que presuntamente fue para que el actual presidente ejecutivo del Inter Amador Gutiérrez Guigui abrevara de los conocimientos y experiencias que generaron los mencionados ex presidentes municipales, incluyendo a Carlos Joaquín.

Y en todo caso, Gutierrez Guigui debió abrevar de los conocimientos de sus pares, es decir de quienes lo antecedieron en el manejo directo del equipo y no de los ex jefes de éstos que, en todo caso, sólo colaboraron con su voluntad política para financiar a la mencionada franquicia.

Es sabido del conocimiento y pasión por el fútbol de Carlos Joaquín, quien fue director técnico de equipos de distintas categorías en Mérida, donde hay ligas muy bien organizadas.

También se sabe del gusto por el deporte de Miguel Ramón, quien no solo fundó el equipo de fútbol, sino también a los desaparecidos Dorados de Playa del Carmen, que fueron protagonistas de torneos regionales de básquetbol.

Pero Gabriel Mendicuti entiende más de béisbol que de fútbol. Siempre tiene una frase o palabra beisbolera para describir y precisar cosas.

Cuando se encargó de la construcción del Estadio Andrés Quintana Roo, para que llegara el Atlante, el entonces presidente azulgrana José Antonio García se quejaba de los palcos que fueron construidos en la parte baja de las gradas, pues ver un partido de futbol a ras de piso no es lo más cómodo.

“Esto fue diseñado por alguien que solo sabe de béisbol, pero nada de futbol. Los palcos se debieron construir arriba”, decía.

Y lo sabía muy bien, pues fue en el Beto Avila donde él y Mendicuti cerraron las negociaciones.

Carlos Joaquín, Miguel Ramón y Mendicuti están o estuvieron unidos por un momento muy específico en la historia política de Solidaridad, pero el tiempo y las circunstancias los llevó a tomar otros caminos.

“Chano” Toledo fue el primer presidente municipal de Solidaridad, de cuna villanuevista; Miguel Ramón, forjado inicialmente junto al ex gobernador Pedro Joaquín y luego apadrinado por Mario Villanueva, fue el cuarto presidente municipal y le abrió, según dice, el camino a Mendicuti, quien lo sustituyó.

Miguel Ramón cuenta que fue quien tuvo la iniciativa de invitar a Carlos Joaquín para que dejara Mérida, donde creció y se dedicaba a actividades privadas, y viniese a Quintana Roo, donde están sus raíces familiares, para incursionar en política.

“Claro, le tuve que pedir permiso a don Nassin Joaquín”, decía en referencia al padre del hoy gobernador, quien tenía amplia influencia entre la clase política.

Según el relato de Miguel Ramón, la invitación fue para que Carlos Joaquín se hiciera cargo de las finanzas de la campaña de Gabriel Mendicuti y luego éste, ya como quinto presidente municipal, lo nombró tesorero y luego fue su sucesor.

Posteriormente Mendicuti se convirtió en el hombre fuerte de los gobiernos de Félix González y de Roberto Borge, mientras que Carlos Joaquín fue diputado federal, subsecretario de Turismo y sufrió los embates del borgismo, hasta que renunció al PRI y ganó la gubernatura con el PAN y PRD.

Miguel Ramón puso un periódico que cerró en octubre de 2013 asfixiado por deudas y falta de ingresos. A diferencia de Mendicuti, tuvo constantes encontronazos con Félix González y con Roberto Borge no le fue bien. Terminó mal con él y le cerraron la llave.

Aunque Miguel Ramón se hizo compadre de Mauricio Góngora en la coyuntura de la definición de candidatos al gobierno del estado en 2016, se reencontró a tiempo con Carlos Joaquín, de quien fue eficiente operador político en el arranque del sexenio.

Sin embargo, pronto quedó relegado por personajes que adquirieron más influencia que él dentro del gobierno que fenece… y sus formas tampoco le ayudaron mucho.

Mendicuti aspiró a ser candidato del PRI a gobernador. Inconforme con la decisión, apareció en el acto de ungimiento de Mauricio Góngora como tal, pero luego publicó en sus redes sociales una fotografía con los líderes del PAN y PRD, pues Carlos Joaquín le había abierto las puertas para ser candidato a la presidencia municipal de Solidaridad.

Al final, algo ocurrió y desistió de tal idea.

Pasó el tiempo y al rendir protesta como gobernador, Carlos Joaquín lanzó una advertencia: “quien la hace la paga”.

Y así empezaron a caer en la cárcel varios ex colaboradores de Roberto Borge.

De Mendicuti se decía que no tendría ese tipo de problemas, justo por la relación entrañable que forjó con Carlos Joaquín durante el paso de ambos en el gobierno municipal de Solidaridad.

Pero dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.

A principios de 2018 Carlos Joaquín viajó a Europa a eventos de promoción turística y aprovechando su ausencia alguien tuvo la iniciativa de mandar a aprehender a Mendicuti, pocas horas después de haber participado en un evento de campaña de José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI, de quien iba a ser coordinador estatal.

Aunque meses después Mendicuti fue exonerado, la relación quedó lastimada.

Y mientras ello ocurría y Miguel Ramón iba de un lugar a otro, hiperactivo, maldiciendo, hablando mal de todos, “Chano” Toledo pian pianito acumulaba tierras.

A unas semanas de que concluya la gestión del gobernador Carlos Joaquín éstos personajes se reúnen, dicen que para hablar del Inter Playa, de lo que representa para Solidaridad y para que el actual responsable del equipo abreve de sus conocimientos.

Faltaron todos los presidentes que siguieron a los que estuvieron en la reunión, en especial Mauricio Góngora, quien con todo y su arresto domiciliario fue pieza clave en Solidaridad para el partido Verde en las recientes elecciones, al igual que su sucesora Cristina Torres, quien como alcaldesa panista abonó a su encarcelamiento y hoy también forma parte de la alianza de moda, Morena-Verde, al igual que Miguel Ramón.

Hacen equipo, pues… al menos eso se ve por encimita.

Justamente Cristina Torres fue quien aprovechó la candidatura que Mendicuti rechazó.

Son cosas del fútbol.

Correo: silvacetina@palcoquintanarroense.com.mx

Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoNoticias