Hay cosas que, aunque uno no quiera, producen risa en abundancia. Que bueno que así sea, porque lo contrario sería acostumbrarnos a las ocurrencias con las que en estos tiempos se quiere gobernar a nuestro país. Por eso, cuando en días pasados nos enteramos de que el Secretario de Turismo había inaugurado una nueva ruta del “Turitour” hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (así se le llama), para que los paseantes conocieran las bellezas y atractivos que atesora, no pudimos menos que reír, reír, … y reír. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde puede llegar la intención de engañar a los mexicanos? ¿De qué se trata? ¿De veras se piensa que somos tarados? ¿A eso le llaman “diversificar el producto turístico”? ¿Ese aeropuerto puede ser considerado un atractivo turístico? ¿Con el dinero de quién van a financiar semejante tontería? No se vale. No se vale mexicanos, que entre nosotros mismos ‘nos tomemos el pelo’. No podemos progresar si creemos que algo así puede contribuir a que México sea un mejor país. ¡Que barbaridad!

*El Dr. Miguel Borge Martín fue gobernador de Quintana Roo de 1987 a 1993. Entre otras cosas, fundó la Universidad de Quintana Roo, construyó el Centro de Convenciones de Cancún y el Museo de la Cultura Maya de Chetumal.