Hoy concluyen las campañas políticas de todos aquellos y aquellas que buscan un cargo de elección popular, o sea una Gubernatura y 15 diputaciones de mayoría, además de las diez de representación proporcional (Plurinominales).

El electorado quintanarroense está indiferente, las y los candidatos no lograron el involucramiento de los ciudadanos y otra vez será una elección de estructuras, de compra de votos, de la participación de los malos y del dinero “contaminado” que fluye a manos llenas en algunas alianzas.

Eso sí, nadie le quiso entrar de lleno al tema de la inseguridad, más allá de cámaras de videovigilancia, compra de uniformes, más patrullas y más policías. No escuchamos nada qué ver con estrategias ni inteligencia policial. Todos confían en la política asistencialista, quizá porque el gobierno que sale deja un Quintana Roo más empobrecido.

La campaña de aire (en redes sociales) fue dedicada a los ataques los unos contra los otros, hasta sabemos qué come cada uno de los candidatos; algunos más se atrevieron a amenazar a sus adversarios y otros utilizaron sus recursos para degastar al contrincante; la mayoría le apostaron a la descalificación y no a las propuestas.

Lo cierto es que el 5 de junio las y los quintanarroenses debemos asistir a las urnas, porque no hacerlo, significaría nuevamente que ganarán las estructuras, quienes luego cobran su factura y sin que medie un perfil adecuado y profesional, ocupan los cargos en el Gobierno del Estado, o una curul en el Congreso; hagamos que la máxima “el pueblo tiene el gobierno que se merece” sea una realidad, pero eso solo lo lograremos si más del 60 por ciento participa en las elecciones. Ahí se las dejo…

SASCAB

La Sesión Permanente del Congreso de la Unión se puso caliente ayer, porque entre dimes y diretes también hablaron sobre las elecciones del 5 de junio en los seis estados del país. Todos con actitud triunfalistas.

Pero me quedo con la exposición del diputado José Francisco Yunes Zorrilla quien manifestó que ninguna elección se gana en la víspera y nadie gana en democracia para siempre ni todas las veces y “lo único que puede presuponer resultados favorables una semana antes de la elección, es que se tenga la certeza de que se está utilizando de manera indebida el aparato del gobierno, los poderes fácticos o los recursos públicos para ganar elecciones”.

Subrayó que el 5 de junio, la sociedad, en libertad y en secrecía se va a anteponer a la presión, a la coacción, a la coexistencia de recursos públicos y de todo un aparato gubernamental para poder generar condiciones de libertad democrática.

“El 5 de junio en seis estados, la sociedad de esas entidades tendrá la responsabilidad de respaldar actos de corrupción y de buen gobierno o rechazarlos con su voto. Esa fecha, el voto libre y ciudadano estará respaldando” a sus candidatos.