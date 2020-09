De los mil 410 trabajadores de la salud que han fallecido en México por Covid-19, la mitad laboraba en el área médica; además, 36 defunciones están en calidad de “sospechosas” debido a que aún no cuentan con los resultados de las pruebas PCR.

En una actualización hasta el 3 de septiembre, la Secretaría de Salud (Ssa) reveló que de este total, 49% (691 trabajadores en números redondos) pertenecían al área médica; 29% (408) eran trabajadores del sector con diversas ocupaciones; 18% (255) personal de enfermería; 2% (28) dentistas y 2.1% (28) laboratoristas.

En cuanto al género, 70% de los decesos ocurrió en hombres y por grupos poblacionales los más afectados son los que van de los 55 a 59 años y de los 60 a 64 años. Ciudad de México, Estado de México y Puebla son las entidades que han reportado más muertes entre personal de salud que se infectó de SARS-CoV-2.

A pesar de que la Ssa ha dado a conocer estas cifras en un par de ocasiones, nunca ha detallado las defunciones por institución hospitalaria, si era personal con permiso Covid, si el contagio ocurrió mientras se desempeñaba en su labor ni el tipo de comorbilidades que tenían —este dato sólo se ha revelado con respecto a los contagios—, si la atención que recibió el trabajador de la salud fue ambulatoria u hospitalaria, cuántos fueron intubados y el promedio de estancia en las unidades médicas.

Según datos dados a conocer la víspera por Amnistía Internacional, México es el país con más fallecimientos por Covid en profesionales de la salud; le siguen Estados Unidos con mil 77; Reino Unido con 649 y Brasil con 634.

Sobre las comparaciones con otras naciones, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que no se pueden hacer sin conocer el sistema de vigilancia epidemiológica de los otros países.

“México desde el inicio consideró a profesionales de la salud como esenciales y se indicó que todo profesional que presentara síntomas de enfermedad debía ser muestreado, clasificado y enviado a domicilio, pero desconozco si este mismo lineamiento de vigilancia ocurre en otros países. Lo mejor es comparar tasas, pero necesitaríamos conocer, más allá del número total, cuál ha sido la carga de enfermedad en profesionales de salud, para conocer la mortalidad específica”.

Agregó que al comparar la proporción de personal de salud que desarrolló enfermedad grave con el mismo indicador entre la población general los datos no indican un riesgo mayor debido a la profesión que ejercen.

“El personal de salud enferma menos gravemente y fallece en menor proporción. Este grupo de profesionales de la salud no evidencia un mayor riesgo o frecuencia de enfermar grave o fallecer con relación a población en general”, dijo.

Mejor equipo que condecoraciones

Víctor es médico en el Hospital General Regional número 1 Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro. Estuvo presente en las primeras manifestaciones para exigir equipo de protección personal realizadas sobre la avenida Gabriel Mancera. A seis meses de que la pandemia llegó a México, lamenta la muerte de al menos seis compañeros.

“Lanzan una convocatoria para dar la condecoración Miguel Hidalgo, pero deberían preocuparse porque contemos con el equipo adecuado para protegernos. Es una pena que tenga que venir Amnistía Internacional a decir que México es el país con más personal médico muerto por coronavirus. Los funcionarios dicen que las cifras no reflejan un riesgo por ejercer nuestra profesión, pero ellos no están aquí, no han visto lo que nosotros”, dijo.