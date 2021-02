A pesar de que el cuadro clínico de coronavirus tiene una duración aproximada de 14 días, muchos pacientes continúan manifestando síntomas después de varios meses de haber contraído el virus. Conforme los casos aumentan, este problema también crece, por lo que en Estados Unidos se han instaurado clínicas que apoyan a los pacientes que manifiestan síntomas de una afección a la que se le denomina como Covid-19 a largo plazo.

¿Qué es el Covid-19 a largo plazo?

Se refiere a aquellos efectos secundarios que millones de pacientes manifiestan tras meses de haber superado el Covid-19. La comunidad médica enfatiza que al ser una enfermedad nueva, aún no se conocen por completo las secuelas que puede dejar en el organismo. Sin embargo, una investigación detallada en MedRxiv encontró más de 50 efectos secundarios derivados del coronavirus. Entre los síntomas más comunes se encuentran fatiga, dolores musculares, problemas gastrointestinales confusión mental y deficiencias en la memoria, entre otros más.

No se sabe con exactitud cual es el porcentaje de personas que desarrollan esta dolencia, ya que las observaciones siguen un curso. No obstante, un estudio publicado en la revista científica Jama Network esclarece que de 274 individuos encuestados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 35% manifestó no haber regresado a su estado de salud habitual tras un periodo posterior de 14 a 21 días de haber recibido un resultado positivo ante el SARS-CoV-2.

Además, una investigación realizada en Wuhan, China, determinó que el 76% de los pacientes hospitalizados por el padecimiento originado en dicha localidad, aún experimentaban molestias después de 6 meses.

A los especialistas les preocupa que el Covid-19 a largo plazo pueda generar una segunda crisis de salud en todo el mundo. Por ende, las autoridades estadounidenses han abierto diversos centros médicos donde se atiende a pacientes que presentan Covid-19 prolongado. Estos reciben el nombre de Post Covid Care Centers (PCCC) y ahí se ofrecen los servicios de equipos multidisciplinarios y de diversas especialidades que indicarán tratamientos especializados a quienes padecen secuelas de la enfermedad.

Hasta ahora, el PCCC cuenta con múltiples puntos de cuidado, presentes en 34 estados, donde se incluye Washington, California, Florida, Texas, Nueva York y más. Para hallar el más cercano, es necesario ingresar a su directorio y seleccionar el estado en el que se encuentra la persona que requiere atención focalizada.