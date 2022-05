El riesgo de contagio de la viruela del mono es “muy bajo” en la población en general, pero “alto” entre las personas con múltiples parejas sexuales, dijo este lunes la agencia de enfermedades de la Unión Europea.

Se trata de la primera evaluación de riesgos de la ECDC desde la inusual aparición de decenas de casos en Europa y Norteamérica.

The overall risk is assessed as moderate for persons having multiple sexual partners (including some groups of MSM) and low for the broader population.

Listen to the #ECDC Director – Andrea Ammon's message on the #monkeypox cases ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/RzqmivGvya

