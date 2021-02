Bill Gates predice que para el año 2022 los países de España y Estados Unidos podrán regresar a la normalidad pues solo para ellos llegará el fin de la pandemia de coronavirus. Bill Gates predijo el coronavirus en 2015 cuando advirtió sobre la aparición de un virus altamente mortal.

Por esta razón, el magnate estadounidense ha sido uno de los personajes más escuchados durante la pandemia. También se han cumplido sus predicciones sobre el avance y desarrollo de las vacunas en el mundo.

El fundador de Microsoft considera que para 2021 las vacunas serán eficaces y se convertirán en una gran herramienta para detener el avance del virus. “Este próximo verano las cosas volverán en gran medida a la normalidad. Y en 2022 países como España o Estados Unidos la habrán recuperado casi totalmente y se podrán celebrar grandes actos públicos”, anunció Gates.

A pesar de haber superado la parte más dura de la pandemia, el magnate no descarta que el virus siga circulando en el mundo, sin embargo, cree que la clave está en la capacidad de reducir a cero la cifra de contagios.

Sus palabras coinciden con el plan de vacunación trazado por las autoridades sanitarias de España que esperan alcanzar la inmunidad el próximo verano, no sin antes haber vacunado al 70% de la población.

Al preguntarle sobre las nuevas variantes del coronavirus y la eficacia de las vacunas para combatirlas, Bill Gates aseguró que vacunas como las de Pfizer y Moderna serán poderosas ante estas mutaciones de la COVID-19. El proceso de investigación para tener la certeza de que funcionarán aún tardará tres meses, entre los que se harán posibles cambios y se realizarán pruebas, pero continuarán las investigaciones.

El filántropo recientemente publicó un nuevo libro llamado Cómo evitar un desastre climático. Trata diferentes temas, entre ellos, la pandemia por coronavirus.

To avoid a climate disaster, we need to eliminate emissions from the ways we create electricity, grow food, make things, move around, and heat and cool our buildings. It won’t be easy, but I believe we can do it. This book is about what it will take. https://t.co/xyzs0x6CwB

— Bill Gates (@BillGates) February 15, 2021