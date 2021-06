¿Te has preguntado qué pasaría si se combinan vacunas contra el covid-19? De acuerdo con estudios recientes realizados por la Universidad de Oxford, aplicar una dosis de Pfizer/BioNTech y semanas después una de AstraZeneca genera una “mejor respuesta inmunitaria”.

La universidad señaló que los resultados relativos a un intervalo de 12 semanas entre las dos dosis estarán disponibles pronto y “serán fundamentales para decidir el futuro del programa de vacunación en el Reino Unido”, afirmó el profesor y subdirector médico de Inglaterra, Jonathan Van-Tam.

“La combinación de dosis podría darnos una flexibilidad aún mayor para un programa de refuerzo”, agregó.

