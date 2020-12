Con la llegada de la temporada invernal, es común que aumenten los contagios de influenza estacional, la cual es una de las enfermedades respiratorias que se presentan año con año y que se propagan con mayor facilidad.

Este año, además, la gente deberá ser mucho más cautelosa debido a que la pandemia del Covid-19 sigue afectando a la población mundial, sumándose a las enfermedades con las que ya se tenía que lidiar anteriormente.

Por eso es importante saber cómo prevenir la influenza y el Covid-19, así como identificar sus síntomas para poder recibir atención médica oportuna que ayude a evitar complicaciones de salud serias.

¿Qué es la influenza?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la influenza es “una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones”.

Por lo general, la infección causada por el virus de la influenza dura aproximadamente una semana, tiempo durante el cual las personas presentan síntomas como fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, secreción nasal, tos seca, dolor de garganta y rinitis.

La influenza se propaga fácilmente por medio de tosidos o estornudos que dispersan las gotículas infecciosas en distancias de hasta 1 metro, infectando a las personas que se encuentran cerca e inspiran dichas gotículas. También puede transmitirse por las manos contaminadas.

¿Qué es el Covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los coronavirus “son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos”.

En los humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y, ahora, la enfermedad por coronavirus conocida como Covid-19.

El Covid-19, que fue descubierto a raíz del primer brote en Wuhan, China en diciembre de 2019, ha demostrado ser una enfermedad altamente infecciosa que puede presentar graves complicaciones de salud y que incluso puede causar la muerte.

Esta enfermedad se propaga fácilmente de persona a persona a través de las gotículas que salen de la nariz y boca de las personas infectadas al toser, estornudar o simplemente hablar. Una persona puede contagiarse de Covid-19 al inhalar las gotículas expelidas por una persona infectada por el virus.

Algunos de los síntomas del Covid-19 incluyen fiebre, tos seca, cansancio, dolor muscular, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies, como señala la OMS.

¿Cómo diferenciar la influenza y el COVID-19?

La OPS señala que los virus que causan el Covid-19 y la gripe estacional tienen presentaciones clínicas muy parecidas y ambos causan enfermedades respiratorias que pueden ser tanto leves como graves y mortales.

Asimismo, los datos que se tienen hasta el momento señalan que el Covid-19 tiene una mayor tasa de mortalidad que la influenza.

Ya que la influenza y el Covid-19 tienen síntomas en común, es necesario someterse a una prueba de detección para determinar cuál de las dos enfermedades es la que nos aqueja.

De acuerdo con la OPS, una diferencia entre la influenza y el Covid-19 es que el nuevo coronavirus presenta un porcentaje más alto de infecciones graves que requieren oxígeno y de infecciones críticas que requieren ventilación.

La gente que tiene gripe o influenza suele sentirse más enferma durante la primera semana de la enfermedad, mientras que aquellos que tienen Covid-19 reportan sentirse peor durante la segunda o tercera semana, además de que, en esos casos, la patología se prolonga por más tiempo. Esto se debe a que la influenza tiene un período de incubación más corto en comparación al del coronavirus, que puede tomar hasta 14 días.

Asimismo, es más probable que el Covid-19 ocasione la pérdida del gusto y el olfato, no obstante, es importante recordar que no todos los pacientes que se infectan con SARS-CoV-2 presentan estos síntomas, así que no es aconsejable basarse únicamente en esta característica para descartar o confirmar la enfermedad.

Por desgracia, es posible contraer ambos virus al mismo tiempo, por lo que es indispensable mantenerse alerta a cualquier síntoma que sugiera la presencia de una u otra enfermedad y recibir atención médica de manera oportuna para recibir el tratamiento correspondiente y evitar complicaciones graves.

¿Cómo prevenir la influenza y el Covid-19?

Aunque se trata de enfermedades diferentes causadas por dos virus distintos, la influenza y el Covid-19 tienen en común que afectan las vías respiratorias. Por fortuna, se espera que las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19 este año serán de ayuda para prevenir los contagios de influenza.

En ambos casos, es fundamental implementar dichas medidas para mitigar la transmisión de los virus y así disminuir los riesgos para la población que se encuentra en mayor riesgo de presentar complicaciones serias.

Reforzar los hábitos de higiene, mantener una buena alimentación, buscar atención médica oportuna y evitar asistir a lugares concurridos son sólo algunas de las recomendaciones hechas por las autoridades de salud internacionales para prevenir contagios.

Otras medidas que pueden ayudar a evitar contagios de influenza y de Covid-19 son desinfectar superficies de alto contacto, mantener espacios cerrados tan ventilados como sea posible y evitar cambios bruscos de temperatura.

Además, para prevenir la influenza, se recomienda recibir una vacuna anual que se adapte a las cepas del virus que circulan.

Aunque varios países han aprobado las primeras vacunas para combatir el Covid-19 e incluso se ha comenzado con campañas de vacunación, por el momento, el método más efectivo para prevenir el SARS-CoV-2 consiste en lavarse las manos con agua y con jabón de manera frecuente, usar cubrebocas y practicar la sana distancia.