El covid persistente surge por las secuelas que deja en el cuerpo humano los contagios de coronavirus a quienes lo han padecido, incluso en casos de asintomáticos. Algunos de los pacientes recuperados siguen experimentando síntomas hasta varios meses después de haber contraído la COVID-19.

Hasta el momento continúan las investigaciones sobre el perfil de las personas quienes han sido afectadas por la enfermedad. En varios de los casos se desconoce cuáles son las causas y los efectos que habrá a largo plazo.

“Queda mucho trabajo por hacer en relación al Covid persistente. De momento, solo estamos viendo la punta del iceberg sobre un problema que puede llegar a convertirse en uno de los retos del sistema sanitario de los próximos años”, dijo la doctora de la Sociedad Española de Médicos Generales, Pilar Rodríguez.

El covid persistente todavía no tiene una definición establecida a nivel internacional, lo cual complica el establecimiento de protocolos médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a los países para continuar realizando estudios a fin de dar respuesta a las afectaciones por este síndrome y conocer sus causas, efectos o tratamientos.

El Ministerio de Sanidad, en España, publicó un documento desde el 15 de enero acerca del covid persistente donde afirmó que los síntomas son variados, por lo cual es más difícil su diagnóstico.

De acuerdo con el estudio El síndrome poscovid, incapacidad temporal laboral y prevención, los síntomas podrían alargarse hasta por un año.

Las autoridades de salud en España están desarrollando un kit de atención profesional; y en las próximas semanas podría haber una guía más completa sobre qué es y cómo identificarlo.

¿Quiénes lo padecen y cuáles son los síntomas más frecuentes?

Hasta el momento se ha identificado que el grupo más afectado son las mujeres de entre 30 y 50 años, quienes han sufrido los síntomas hasta por más de 185 días.

Una encuesta registró más de 200 síntomas diferentes de covid persistente, entre los más comunes se encuentran cansancio, malestar general y dolor de cabeza, aunque también están la falta de aire, dolores en las articulaciones, fiebre o fallos en la memoria.

En España hay unidades integrales de covid persistente en donde combinan la investigación con el tratamiento de los pacientes.

“No me podía desvestir y había días que no me podía ni levantar de la cama, pero ahora cada día me encuentro muchísimo mejor”, recordó María Victoria, una trabajadora sanitaria con síntomas de covid persistente.

La vacuna coronavirus podrían ser una ayuda para los pacientes con covid persistente, pues al aplicarlas podrían ir reduciendo sus síntomas.