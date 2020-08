Cancún, 17 de agosto.— Amílcar Galaviz Aguilar, director de la Cruz Roja Cancún, destacó la importancia de la detección y tratamiento oportuno de la COVID-19, para mayor control de contagios y recuperación del paciente, y recordó que la benemérita institución puso a disposición un número telefónico para atención rápida.

El funcionario manifestó que desde antes de que se presenten los primeros casos de la enfermedad en Quintana Roo, el personal de la Cruz Rojo recibió capacitación para prepararse en el manejo de los pacientes, y para ello se habilitó un call center, cuyo número es el 998-881-38-49, donde todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, hay alguien para atender a las personas que sospechen haber contraído la enfermedad.

En entrevista para Origen Radio, indicó que si se inicia un tratamiento durante las 72 primeras horas es factible tener un mejor pronóstico.

“No hay que esperar a comenzar a sentirnos mal, a que tengamos problemas para respirar o que nos estemos ahogando para acudir al hospital. Desde que sintamos los primeros síntomas, hay que llamar al call center. Se le escuchará, orientará, hará un cuestionario para saber si lo que se tiene es una gripe normal o la covid-19. De ser positivo, se comienza con un tratamiento”, señaló.

También puso a disposición el Whatsapp 998.414-36-23, donde también se podrá solicitar información, y enfatizó que a las personas que dan positivo se les da un acompañamiento y seguimiento.

Galaviz Aguilar añadió que cuando en alguna casa un integrante de la familia da positivo a la COVID-19, es importante que los demás se sometan a una prueba, pero después de cinco días transcurridos, pues si lo hacen antes no se tendrá una respuesta real.

Igualmente, enfatizó que es necesario no bajar la guardia y continuar con las labores de prevención, como utilizar de manera correcta el cubre bocas en lugares públicos, guardar la sana distancia, pues eso permite un área de seguridad, quitarse la ropa, no sacudirla, y dejarla en un bote distinto, lavado de manos frecuente con agua y jabón, o emplear gel antibacterial, y al menos una vez al día hidratarse las manos para que la piel no se cuartee.