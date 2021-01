La pandemia de Covid-19 no ha terminado, pues en diferentes partes del mundo hay un rebrote y se han identificado nuevas cepas. Ahora infectólogos europeos advierten de un nuevo síntoma que ha sido detectado en pacientes contagiados.

La lengua Covid, como se le ha llamado comúnmente, es un padecimiento que se suma a las señales más conocidas como fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria y tos.

Por medio de Twitter, el profesor y científico británico Tim Spector, epidemiólogo del King’s College London, publicó una foto de lo que pasa en este órgano de la boca.

Pidió a los pacientes que estén al tanto de los posibles signos de esta nueva consecuencia de la enfermedad, como los cambios en la coloración y en la textura de la lengua.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

