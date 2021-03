Los engaños y fraudes relacionados con la vacuna contra el coronavirus han aumentado en todo el mundo. En esta ocasión la Interpol alertó sobre la venta de vacunas falsas en internet, lo cual ocurre tras el desmantelamiento de redes de fraude en China y Sudáfrica.

Por este hecho fueron detenidas 80 personas e incautaron grandes sumas de dinero. Eran 400 ampolletas equivalente a 2 mil 400 dosis que contenían la vacuna falsa.

Fueron encontradas en un almacén de Germiston, donde los agentes también encontraron mascarillas apócrifas. En redes sociales, la Interpol explicó que “nuestro principal mensaje es que las vacunas no se pueden vender en línea”.

El anuncio es una forma de alertar a la población para no dejarse engañar por supuestos vendedores de vacunas contra el coronavirus por internet, por ahora solo los gobiernos están autorizados para distribuirlas.

With criminal groups producing, distributing and selling fake vaccines, INTERPOL and Homeland Security Investigations (#HSI) have joined forces to warn the public against purchasing alleged #COVID19 vaccines and treatments online.https://t.co/KtVooAOPNc

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 24, 2021