Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de recomendaciones para los pacientes que se encuentran hospitalizados y en casa, las cuales ha ido renovando conforme surgen nuevas investigaciones.

Este martes, la OMS dio a conocer nuevas recomendaciones, en las guías de manejo clínico revisadas, entre ellas que tanto los pacientes confirmados como sospechosos, tengan acceso a la atención de seguimiento si presentan síntomas persistentes, nuevos o cambiantes.

De acuerdo con las organización, se recopiló evidencia sobre la condición posterior al Covid-19 (COVID prolongado), en este las personas que se han recuperado continúan con problemas a largo plazo, como fatiga extrema, tos persistente e intolerancia al ejercicio.

🆕 – WHO updates its guidelines for #COVID19 care.

WHO recommends that patients who have had COVID-19 – both confirmed and suspected – should have access to follow-up care if they have persistent, new or changing symptoms https://t.co/NAZq8dv6r3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 26, 2021