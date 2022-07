Mérida, Yucatán, julio de 2022.- En el marco del 58o Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR), los especialistas coinciden en que la infertilidad es un problema de salud pública y su incidencia a nivel mundial, está relacionada con factores que están vinculados en el ámbito social y médico.

La búsqueda de una estabilidad económica y el creciente papel activo de la mujer en el mundo laboral, son factores sociales que hoy en día retrasan la maternidad y generan un impacto directo en la salud reproductiva de las parejas; ya que con el paso de los años, pueden sufrir más padecimientos, tales como la endometriosis u ovarios poliquísticos y mayor exposición y riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Antes de los 30 años es cuando empieza a declinar el potencial reproductivo de las mujeres; a los 35 tiene una caída importante, y a los 40, es una caída dramática. Es recomendable que entre los 28 y 30 años tomen acción, porque la calidad de los óvulos a esta edad alcanza su mayor potencial y es importante preservarlos si se planea retrasar la maternidad. Lo correcto es que desde jóvenes acudan con el especialista para que se valore su reserva ovárica y, con base en ella, tener una mayores probabilidades de lograr un embarazo. Por ello, es importante que los ginecólogos generales, las orienten, les enseñen y hagan una evaluación correcta mediante un examen de sangre”, comentó el Dr. Alfonso Batiza, presidente saliente de la AMMR.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de México (INEGI, 2020), por vez primera, el nivel de fecundidad del país se encuentra por debajo del de reemplazo poblacional, con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 1.9 hijos por mujer. En este contexto, el 17% de las mujeres mexicanas en edad reproductiva padece infertilidad, lo que se traduce en que al menos 2.5 millones de parejas en nuestro país tienen este problema.

“Los medicamentos y tratamientos juegan un papel crucial para lograr un embarazo, y por eso es muy importante contar con las nuevas terapias que llegan al mercado mexicano, mejor conocidas como Merional HG y Moteris, que son una alternativa más eficiente para tratar el problema hormonal en las mujeres con infertilidad, y que nos permiten a los especialistas diseñar un esquema personalizado para cada paciente, el cual funciona mejor que un tratamiento genérico.

Merional HG está asociado a la gonadotropina coriónica y es eficaz en el tratamiento de la infertilidad femenina, mientras que Moteris (progesterona), es una de las hormonas que se necesitan para complementar el tratamiento de fertilidad. Ambos medicamentos se combinan de acuerdo a las necesidades de cada paciente, lo cual no ocurre si empleamos otras terapias”, expresa el Dr. Carlos Salazar, biólogo de la reproducción en el Hospital Español de la Ciudad de México y presidente honorario del 58o Congreso anual de la AMMR.

La pirámide invertida

La infertilidad está afectando la economía de los países de manera importante, ya que la inversión de la pirámide poblacional ha generado que cada vez haya más adultos mayores y menos jóvenes.

“Las asociaciones deben de hacer conciencia en la gente y fomentar que los médicos conozcan la información y la difundan para tratar esto de manera adecuada. Ello habla de la necesidad imperante de contar con programas de educación médica continua, que es algo en lo que ha venido trabajando la AMMR. De hecho, uno de los objetivos de los congresos médicos de reproducción asistida, es enfocarse a doctores de alta especialidad y a los ginecólogos generales, que ven a pacientes con esterilidad, con el fin de que sepan cómo se deben de manejar y cuándo es tiempo de referir a los pacientes”, asegura el Dr. Batiza.

Para lograr un mayor control de la incidencia en México, la AMMR lanzará el Registro Mexicano para la Reproducción Asistida (RMRA), con la finalidad de contar con una radiografía más nítida y precisa de cómo está México. Lo ideal es que a mediano plazo se pueda tener por estado e incluso por región.

El estado de Yucatán no está tan gravemente afectado por la infertilidad. El problema en México es que no sabemos qué tan exactas son las estadísticas, porque no son oficiales, solo son de ciertos centros que se preocupan por tener estos números y son solo de ciertas muestras de población. Sin embargo, con eso es posible saber que Yucatán es de los estados menos complicados en problemas de infertilidad.

Hoy en día la infertilidad en dicho estado del sureste mexicano es del 30%1, es decir, entre tres o cuatro mujeres tienen problemas para embarazarse. La tendencia está cambiando, pues la infertilidad en el varón es del 50 por ciento.

Por su parte, George Marvin, director comercial de CORNE informa que el laboratorio está apostando al tema de la infertilidad en nuestro país “por eso, nuestro objetivo es traer siempre traemos medicamentos novedosos, con probada efectividad a nivel mundial para facilitar el camino hacia la paternidad a las parejas en México”.

