En las últimas semanas se ha dado a conocer la existencia y expansión de la variante Delta de coronavirus en varios países del mundo, siendo Gran Bretaña la más afectada. Sin embargo, ahora los investigadores detectaron en California, Estados Unidos, una nueva cepa a la que llamaron Epsilon.

Según el estudio del bioquímico Matthew McCallum, de la Universidad de Washington en Seattle, indicó que por el momento la mutación Epsilon no se ha extendido por toda Europa y, de acuerdo al banco internacional Gisaid, sólo se han detectado dos casos en Italia.

De acuerdo a la investigación publicada en la revista Science, en América la variante se encuentra en Estados Unidos, Chile, México y Argentina; en este último se han detectado seis casos, en los que ninguno tiene historia de viaje, ni contacto estrecho con viajeros.

The epsilon variant of #SARSCoV2, first detected California, carries three spike protein mutations that confer resistance to neutralizing antibodies generated by mRNA vaccines or by #SARSCoV2 infection, according to new research in Science. https://t.co/w4il4EtrE5 pic.twitter.com/3tZGCFq8Wf

