La firma estadounidense de biotecnología Moderna anunció que su vacuna contra el Covid-19 tiene una efectividad del 94.5%, de acuerdo con información preliminar.

Esta sería la vacuna más efectiva contra el nuevo coronavirus, pues la vacuna de Pfizer reportó 90% de efectividad. Además, todo parece indicar que la vacuna de Moderna será más fácil de transportar, ya que a diferencia de la de Pfizer, esta se puede mantener en un refrigerador por 30 días.

En un documento publicado por Moderna esta misma mañana, la compañía anunció que la vacuna se está estudiando en 30 mil voluntarios, ya que algunos recibieron un placebo.

El 15 de noviembre, un comité de supervisión independiente examinó 95 casos de Covid-19 registrados después de que los voluntarios recibieron la segunda dosis y encontró que solo cinco de los casos se registraron en los voluntarios que recibieron la vacuna, mientras que los demás casos estaban presenten en las personas que recibieron un placebo. Además, los 11 casos graves de Covid-19 se registraron entre aquellos que recibieron un placebo.

A pesar de los resultados tan alentadores, Moderna ha reconocido que estos son solo resultados preliminares y que el porcentaje de efectividad podría cambiar a medida que se registren más contagios entre los voluntarios. Por otro lado, aún no se sabe cuánto dura la protección de la vacuna.

Hasta el momento, los efectos secundarios provocados por la vacuna de Moderna incluyen fatiga, dolor muscular y dolor en el lugar en el que se aplicó la vacuna después de recibir la segunda dosis.

“Este es un momento crucial en el desarrollo de nuestra vacuna. Desde principios de enero, hemos perseguido este virus con la intención de proteger a la mayor cantidad posible de personas en todo el mundo. Siempre hemos sabido que cada día es importante. Este análisis interno de nuestro estudio de fase 3 nos ha dado la primera validación clínica de que nuestra vacuna puede prevenir la Covid-19, incluyendo los casos graves”, dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

En otro comunicado publicado por Moderna hace algunas horas, la compañía confirma que su vacuna puede ser almacenada en refrigeradores con una temperatura entre 2° y 8° C durante 30 días. Además, la vacuna ARNm-1273 puede ser almacenada hasta por 6 meses si se mantiene a una temperatura de -20° C. La compañía también señala que la vacuna do requiere ser diluida antes de ser administrada.

La compañía de biotecnología señala que la vacuna puede estar a temperatura ambiente hasta por 12 horas, lo que haría más fácil su transportación y distribución.

“Creemos que nuestra inversión en tecnología de entrega de ARNm y desarrollo de procesos de fabricación nos permitirá almacenar y enviar nuestra vacuna a temperaturas que se encuentran comúnmente en congeladores y refrigeradores farmacéuticos, los cuales están ampliamente disponibles”, dijo Juan Andrés, Director de Operaciones Técnicas y Calidad. En Moderna “nos complace presentar estas condiciones de estabilidad extendidas para el ARNm-1273 a los reguladores para su aprobación. La capacidad de almacenar nuestra vacuna por hasta 6 meses a -20 ° C, incluyendo hasta 30 días en condiciones refrigeradores domésticos después de la descongelación, es un avance importante y permitiría una distribución más simple y más flexibilidad para facilitar la vacunación a mayor escala en Estados Unidos y en otras partes del mundo”.

Es importante recordar que aunque la vacuna de Moderna muestra resultados positivos, puede tardar meses en llegar al mercado o estar a disposición de la población en general. Es probable que esta vacuna esté lista en la primavera de 2021.

Nueva tecnología

A diferencia de las vacunas convencionales, las vacunas creadas por Pfizer y Moderna utilizan una nueva tecnología y son llamadas “vacunas de ARN mensajero”. Esta nueva tecnología no utiliza el virus, sino un código genético para generar una respuesta por parte del sistema inmune.

Según AFP, “las vacunas de ARN mensajero aprovechan el proceso que usan las células para producir proteínas, en el cual una molécula ARNm lleva información genética desde el ADN (que se encuentra en el núcleo de la célula) al citoplasma (la parte de la célula que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática). Allí esa información es descifrada para producir proteínas determinadas según las características indicadas”.

De acuerdo con Pfizer, este nuevo tipo de vacunas no requieren el virus, ya que solo se necesitan pequeñas cantidades de virus para hacer la secuencia de genes.

¿Cómo funcionan las vacunas ARNm?

Según los expertos, el ARN se inyecta y entra en las células. Una vez dentro del cuerpo, el ARN le da instrucciones al cuerpo para que produzca antígenos. Posteriormente, la célula le presenta estos antígenos al sistema inmune, lo que causa una respuesta por parte de las células T y los anticuerpos, los cuales están encargados de combatir la enfermedad.

¿Quién está detrás de la vacuna de Moderna?

Moderna es una compañía estadounidense, cuyas oficinas centrales están ubicadas en Cambridge, Massachusetts. Para la creación de esta vacuna, la compañía colaboró con investigadores del Centro de Investigación de Vacunas, que pertenece al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el cual es liderado por el Dr. Anthony Fauci.