Con exámenes de sangre y estudios de imagen como ultrasonido hepático se puede detectar a tiempo el hígado graso, de otra forma la enfermedad puede avanzar a cirrosis o cáncer hepático.

Ciudad de México, 06 de julio 2022.- De acuerdo con la Revista Mexicana de Gastroenterología la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) es el padecimiento hepático crónico más frecuente en el mundo, su prevalencia se estima entre el 17 y el 46 % en la población general, que depende del método de diagnóstico, edad, género y origen étnico.



En referencia a México, señala que es uno de los países cuya población reúne varios factores de riesgo para esta enfermedad y su prevalencia podría superar el 30%. Investigaciones resaltan que es más frecuente en el sexo masculino, en mayores de 50 años y en población de origen mexicano.



El Dr. Ignacio García Juárez, gastroenterólogo del Centro Médico ABC, explica que el hígado graso es una enfermedad donde existe una sobreacumulación de grasa en este órgano vital, lo cual produce inflamación, fibrosis y problemas para su correcto funcionamiento.



Menciona que esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud nacional, puesto que uno de los factores de riesgo es la obesidad y sobrepeso, y México sigue ocupando los primeros lugares. Otras causas y factores son niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre, hipertensión arterial, diabetes, y otras enfermedades de origen metabólico, así como el consumo de herbolaria, medicina naturista y ciertos medicamentos que administrados por largos periodos pueden alterar el funcionamiento del hígado .



El Dr. García Juárez agrega que, si bien la enfermedad por hígado graso no manifiesta síntomas, estos aparecen cuando la enfermedad avanzó a cirrosis con aumento del perímetro abdominal, cansancio, pérdida de peso y/o sangrado de tubo digestivo.



El experto advierte que de no detectar y tratar a tiempo esta enfermedad puede evolucionar a cirrosis y cáncer de hígado, pues debido a la alta prevalencia de obesidad, diabetes mellitus tipo2 (DM2) y síndrome metabólico. Actualmente se sabe que la enfermedad por hígado graso es la principal causa de cáncer hepático y la primera indicación de trasplante de hígado en el mundo y en México.

Refiere que, para tener un diagnóstico certero, se necesita revisar la historia clínica del paciente, así como conocer sus hábitos alimenticios, nivel de consumo de alcohol y los medicamentos que ingiere. “Para confirmar el diagnóstico, el médico puede solicitar que el paciente se haga exámenes de sangre, estudios de imagen y ocasionalmente se requiera de una biopsia hepática, esto nos permitirá conocer la causa y la fase en la que se encuentra la enfermedad”, indica el Dr. Ignacio García.