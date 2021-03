Una nueva investigación ha mostrado que la exposición al polen puede aumentar el riesgo de desarrollar COVID-19 y así crecer el número de contagios por coronavirus en España y otras partes del mundo.

Algunos científicos dicen que han notado un patrón en las olas recurrentes de infecciones por SARS-CoV-2 en todo el mundo: pues a medida que los niveles de polen aumentaron en el aire exterior en 31 países, los casos de coronavirus se aceleraron.

El fisiólogo vegetal, Lewis Ziska, coautor del nuevo estudio, explica los hallazgos y la relación que tiene el polen en el aumento de casos por covid.

Según el estudio, el polen permite que el virus del coronavirus se afiance cuando suprime la respuesta del sistema inmunológico al virus.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó no solo los niveles de polen, sino también métricas como la densidad de población, la temperatura, las restricciones de bloqueo y la cantidad de humedad en un día determinado.

Lo que encontraron los investigadores fue que cuando el polen aumentaba en un área, las infecciones también lo hacían, pues el polen parece irritar el sistema inmunológico.

La razón por la que el polen parece estar relacionado con un aumento de las infecciones por COVID-19, dicen los investigadores, es que el polen puede hacer que el cuerpo reduzca sus defensas contra el virus en el aire que causa la infección.

Recomendaciones para evitar contagios de coronavirus a causa del polen

Evita frecuentar parques, jardines e intenta permanecer en tu hogar para limitar su exposición tanto como sea posible.

Sigue usando la mascarilla durante la temporada de polen.

Los granos de polen son lo suficientemente grandes como para que casi cualquier mascarilla diseñada para alergias funcione para mantenerlos fuera.

La pandemia de covid afectó a España, otros países de Europa y América del Norte, durante la primavera cuando el aumento de la temperatura del aire se asocia con un aumento de las actividades sociales y al aire libre, lo que, a su vez, significa una mayor exposición ambiental, y en efecto, un aumento de última hora de contagios por coronavirus.