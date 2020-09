Ginebra/Nueva York.— Cien millones de dosis suplementarias de las futuras vacunas contra el Covid-19 fueron reservadas para los países más pobres, mientras la farmacéutica Moderna aseguró que su vacuna en ciernes también genera anticuerpos en “ancianos y adultos mayores”.

A principios de agosto, Gavi— que trabaja conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y la Fundación Bill y Melinda Gates anunciaron un acuerdo con el Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas del mundo, para garantizar el suministro de 100 millones de dosis a estos países menos favorecidos. Las vacunas serán vendidas a 3 dólares por dosis, según esta alianza internacional, con la posibilidad de obtener más.

Desarrolladas por las farmacéuticas sueco-británica AstraZeneca y estadounidense Novavax, las vacunas serán fabricadas por el SII que los donará a la coalición contra el coronavirus creada por la OMS y denominada Covax (Covid-19 Vaccine Global Access, acceso global a vacuna contra Covid-19).

Esta colaboración permitirá al instituto indio aumentar desde el comienzo su capacidad de producción, una vez que una o más vacunas hayan obtenido la aprobación reglamentaria y autorización de la OMS las dosis podrán distribuirse en los países de ingresos bajos y medios, aunque no hasta el primer semestre de 2021.

En el marco de esta colaboración, la potencial vacuna de AstraZeneca estará a disposición de 61 países, en tanto la de Novavax lo será para los 92 países apoyados por el mecanismo Covax. El mecanismo Covax es parte del dispositivo internacional creado por la ONU para acelerar un acceso equitativo a los útiles para luchar contra el Covid-19, el ACT Accelerator.

Mientras, Moderna dijo que su vacuna en ciernes para prevenir el Covid-19, la mRNA-1273, “puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con [el que genera en] jóvenes adultos”, según sugieren datos provisionales publicados en The New England Journal of Medicine.

El pasado julio la farmacéutica anunció el comienzo de la fase 3 de los ensayos de su vacuna experimental para la población general y que incluye la participación de 30 mil voluntarios. Además, la firma estadounidense biotécnica Regeneron dijo que su cóctel de anticuerpos contra el virus reduce la carga viral y el tiempo de recuperación de los pacientes no hospitalizados en una etapa temprana del tratamiento.

En Europa, que enfrenta un repunte de casos, Alemania decidió imponer limitaciones de aforo en reuniones en lugares públicos o privados en las regiones con una mayor incidencia de contagios: las fiestas no podrán superar los 50 asistentes y los encuentros de carácter privado los 25 participantes.

En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson tuvo que pedir disculpas en Twi-tter tras haberse “equivocado” cuando se le preguntó sobre las restricciones que se impondrán en el noreste de Inglaterra a partir de medianoche: prohibición legal de reunirse en interiores, en casas o establecimientos públicos, con cualquier persona con la que no se comparta hogar, pero en su lugar, habló de la prohibición de reunirse en grupos de más de seis personas, vigente desde hace dos semanas en todo el país, y dijo, erróneamente, que no se aplicaba a los encuentros al aire libre.