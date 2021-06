Según una investigación publicada este jueves en la revistaThe Lancet, el nivel de anticuerpos en sangre capaces de neutralizar la variante india de covid-19 (B.1.617.2) es menor respecto al de anticuerpos eficaces contra otras variantes en personas que han recibido la vacuna de Pfizer.

Científicos del Instituto Francis Crick y el Instituto Nacional para la Investigación Médica (NIHR, por sus siglas en inglés), han comprobado que la cantidad de esos anticuerpos decrece con la edad y también con el paso del tiempo.

NEW—Correspondence reports initial analysis of neutralising antibody activity against #SARS-CoV-2 variants of concern B.1.617.2 and B.1.351 elicited by partial or full vaccination with #BNT162b2 (#Pfizer-BioNTech).

Read https://t.co/mW69kw1jCh. Figure from appendix. @TheCrick pic.twitter.com/3rTI65ckg7

— The Lancet (@TheLancet) June 3, 2021