Moderna Inc. y Takeda Pharmaceutical Co Ltd informaron ayer que están trabajando con las autoridades japonesas para retirar tres lotes de vacunas contra el COVID-19, después de que una investigación encontró partículas contaminantes de acero inoxidable en algunos viales.

Las autoridades japonesas habían suspendido la semana pasada el uso de estos lotes de inyecciones de Moderna que contenían 1.63 millones de dosis, después de ser notificados sobre la contaminación.

El Ministerio de Salud de Japón dijo, basándose en la información de la investigación de las empresas, que no creía que las partículas de acero inoxidable representaran algún riesgo adicional para la salud. Moderna dijo que la contaminación probablemente ocurrió durante la producción.

NIÑOS, CON SECUELAS

Hasta 1 de cada 7 niños puede presentar síntomas relacionados con el coronavirus meses después de dar positivo, afirmaron los autores de un estudio inglés sobre el COVID “largo” en adolescentes.

Los niños rara vez enferman gravemente de COVID-19, pero pueden sufrir síntomas persistentes, y el estudio es uno de los mayores de este tipo sobre el llamado COVID “largo” en este grupo.

El estudio, dirigido por el University College de Londres y Public Health England, descubrió que los menores que dieron positivo tenían el doble de probabilidades de presentar síntomas 15 semanas después.