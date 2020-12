En los últimos meses, el mundo ha registrado miles de muertes ocasionadas por el SARS-CoV-2. Además de las muertes e infecciones, la pandemia de Covid-19 ha saturado los hospitales y ha transformado la vida diaria de millones de personas. Por si fuera poco, los científicos han tenido que acelerar sus procesos para crear vacunas que pueden ayudar a controlar la pandemia en tiempo récord.

Inglaterra ha comenzado a aplicar la vacuna contra el Covid-19, mientras que países como Estados Unidos y Canadá podrían comenzar a aplicar la vacuna muy pronto. En el caso de México, el gobierno ya ha dado a conocer el programa de vacunación contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, aún hay muchas incógnitas sobre el funcionamiento y la eficacia de las vacunas, así como las medidas que deben implementarse después de la aplicación.

¿Se debe usar cubrebocas después de vacunarse contra el Covid-19?

Una de las preguntas más frecuentes entre la población es si deberán seguir utilizando mascarillas y cubrebocas después de recibir la vacuna contra el Covid-19, aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento,

En su sitio web, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que es necesario continuar usando cubrebocas aún después de recibir la vacuna.

Además, un artículo publicado por la Universidad de Washington indica que las personas deben continuar utilizando mascarillas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia y evitar conglomeraciones después de ser vacunados. El Dr. Larry Corey explicó que esto se debe a que las vacunas de ARN podrían no prevenir que la gente se infecte o propague el virus.

Una publicación hecha por el Dr. Corey, el experto indica: “Si los individuos vacunados son capaces de transmitir la infección, entonces la situación para los que no han sido vacunados no será diferente después de la introducción de una vacuna Covid-19. Las dudas sobre la vacuna dan como resultado que menos personas acepten vacunarse, aún no sabemos si y cuándo podremos reducir notablemente las implicaciones de salud pública del Covid-19 y reducir su circulación en el lugar de trabajo, en comunidades pequeñas y detener los eventos que propagan el virus de manera masiva”.

Además, el Dr. Corey dijo que los modelos matemáticos parecen indicar que las vacunas contra el Covid-19 podrían resultar en que las personas se infecten, pero no muestren síntomas, lo que podría llevar a las personas a relajar las medidas de prevención y contagiar a otros.

Mientras tanto, la Universidad Johns Hopkins afirma que es necesario usar cubrebocas y mantener la sana distancia hasta que un gran número de personas sean vacunadas y hasta que los expertos estén seguros de que las vacunas protegen a las personas por un largo tiempo. Sin embargo, ningún país en el mundo tiene la capacidad de vacunar al 100% de su población, por lo que será necesario que continúen implementando las medidas de prevención.

La universidad indica que “Si una vacuna no solo protege contra la enfermedad, sino que además reduce la transmisión, y continúa haciéndolo durante muchos años, es probable que alcancemos un estado de protección colectiva en el que ya no se requieran mascarillas y la sana distancia. La inmunidad de rebaño se logra cuando un gran porcentaje de la población se vuelve no infecciosa mediante vacunación o infección natural, de modo que la probabilidad de que un individuo infeccioso transmita a un individuo susceptible es muy baja”.

Así que según los expertos, aunque las personas sean vacunadas contra el Covid-19, no deben ignorar las medidas de prevención y deben continuar usando cubrebocas, así como lavar sus manos con frecuencia y mantener la sana distancia.