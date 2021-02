Mañana dos de febrero es el Día de la Candelaria y como es tradición en este día se disfruta de uno de los alimentos más emblemáticos del país, el tamal, un alimento que también es un práctico desayuno que puedes encontrar prácticamente en cada esquina del país.

Sin duda su presentación más famosa es la “Guajolota”, con nuestro práctico y multifacético bolillo amado por los “chilangos” considerado un manjar para todos esos ciudadanos ocupados que van camino a sus trabajos.

El tamal es un platillo de origen prehispánico que se prepara generalmente a base de masa de maíz, va relleno de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes, envuelto en hojas vegetales de maíz o de plátano y cocidos al vapor. Si bien es uno de los alimentos más ricos del país cabe preguntarnos ¿Cuántas calorías tiene un tamal?

¿Cuántas calorías tiene un tamal?

Si tú eres de aquellas personas que cuidan su peso y alimentación pero no puedes resistirte a los deliciosos tamales, no te apures, aquí te contamos cuántas calorías tiene un tamal para que después quemes todas ellas y no te sientas culpable de comer mucho este Día de la Candelaria.

Es importante señalar que los tamales son un platillo alto en calorías y carbohidratos, por lo que un tamal contiene entre 360 y 450 calorías.

Esto quiere decir que solo un tamal contiene el 40 % de lo que el cuerpo necesita en un día, pues cada 100 gramos de tamal aportan al cuerpo unas 153 calorías.

Así que si decidiste comerte dos tamalitos, ahora tienes que quemar unas 900 calorías aproximadamente.

Asimismo de acuerdo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, cada cien gramos de tamal aportan un promedio de doscientas cincuenta calorías y quince gramos de grasa, cantidad equivalente a tres cucharaditas de manteca.

Estos son los kilómetros que deberás correr para quemar tu ingesta de tamales este Día de la Candelaria.

Ahora que ya conoces “el pecado y la penitencia”, no dudes disfrutar de unos ricos tamales este 2 de febrero, recuerda que comer un tamal de vez en cuando no te hará ganar peso, todo depende de la alimentación que lleves, así que este día disfruta.