La doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología por la Universidad de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie indicó que México tiene alrededor de 6.3 millones de vacunas contra el Covid-19 sin aplicar y cuestionó el por qué no se han suministrado al personal médico privado.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la experta especuló que este retraso en la aplicación de la dosis podría ser por las elecciones del 6 de junio, y agregó que habría que esperar a ver qué hace el gobierno después de esta fecha.

Tenemos ahorita guardadas 6.3 millones de dosis de vacunas que no se han aplicado. Y la pregunta es ahorita, ya no es ¿por qué no llegan más vacunas?, sino ¿por qué no se aplican las vacunas que han llegado a México? (…) Ahorita se ve que muchas cosas topadas, están en lo oscurito, no se les está dando suficiente énfasis por las elecciones.