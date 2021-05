Algunas naciones ricas que el año pasado recibieron elogios por controlar la propagación del coronavirus se están quedando muy atrás en la vacunación de su población, y algunas, especialmente en Asia, sufren un repunte de los casos de COVID-19.

En Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, la tasa de inmunización no llega a los dos dígitos.

Esto supone un fuerte contraste con EU, donde casi la mitad de la población ha recibido al menos una dosis, y con Gran Bretaña e Israel, donde la cifra es aún mayor.

Estas tres naciones no sólo están entre las peores del mundo desarrollado en cuanto a la vacunación, sino que están por detrás de muchas en vías de desarrollo como Brasil e India, según la publicación científica online Our World in Data.

La burocracia es parte del problema. Los países con más decesos dejaron a un lado las reglas del juego: aceleraron la aprobación del uso de emergencia de los fármacos.