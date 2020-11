La farmacéutica Pfizer dijo el lunes que una mirada temprana a los datos de su vacuna contra el coronavirus muestra que tiene una efectividad superior al 90%, una eficacia mucho mejor de lo esperado si la tendencia continúa.

Pfizer examinó los primeros 94 casos confirmados de covid-19 entre los más de 43.000 voluntarios que recibieron dos dosis de la vacuna o un placebo. Menos del 10% de los casos de coronavirus se presentaron en participantes que habían recibido la vacuna. Más del 90% de las infecciones observadas en el ensayo se dieron en personas que habían recibido un placebo. Pfizer dijo que la vacuna proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial de la vacuna. El objetivo final es llegar a 164 casos confirmados de infección por coronavirus. Lee más en el link de nuestro perfil

Pfizer dijo que la vacuna proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial de la vacuna. El objetivo final es llegar a 164 casos confirmados de infección por coronavirus.

Es «una noticia extraordinariamente buena», dice Fauci

Los primeros datos del gigante farmacéutico Pfizer que muestran que su vacuna experimental contra el coronavirus es 90% efectiva para prevenir infecciones son buenas noticias, dijo el lunes el Dr. Anthony Fauci.

«¡Noticias extraordinariamente buenas!», dijo Fauci por mensaje de texto cuando CNN le preguntó sobre un análisis intermedio de la vacuna de Pfizer y BioNTech.

Fauci dijo que él mismo no ha visto los datos. “No he visto los datos primarios, pero he hablado con Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, quien me llamó anoche y me informó de los datos”, dijo Fauci.