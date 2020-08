Las ventajas del uso de saliva es que el paciente puede proporcionar secreción salival sin procedimientos invasivos, a diferencia de los hisopos nasofaríngeos que pueden producir sangrado y molestias

Investigadores proponen una nueva alternativa para el diagnóstico del Covid-19 por medio del uso de pruebas de saliva, que podrían proporcionar una detección temprana y más rápida de la enfermedad, así como un procedimiento menos invasivo.

Las pruebas, con autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), son conocidas con el nombre de “prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)”. Se concentran en la extracción de muestras del tracto respiratorio superior, conformado por la nariz, boca, garganta y laringe, que se encarga analizar el material genético del genoma viral del SARS-CoV-2.

No obstante, de acuerdo a un estudio de “International Journal of Infectious Diseases” la tasa de efectividad de la RT-PCR por medio del uso de hisopos de garganta es de aproximadamente 30 por ciento al 60 por ciento, y tan sólo 28 ppor ciento de los pacientes con Covid-19 podrían producir la secreción suficiente para diagnosticar la enfermedad a través de este tipo de test.

Este no es el único motivo por el cual la RT-PCR carece de efectividad, pues existen múltiples factores que afectan su resultado, como por ejemplo un período del desarrollo de la enfermedad que carezca de la carga viral necesaria, lo que implica un grave problema pues “muchos pacientes con Covid-19 pueden no ser identificados, pudiendo seguir siendo fuentes de contagio y no recibir el tratamiento adecuado a tiempo”, aseguraron los autores de este estudio.

Es por ello que los científicos apostaron por la saliva como posible método de diagnóstico, ya que hasta el momento se ha reportado que son tres las vías por las que el nuevo coronavirus se presenta en este fluido liquido: en el tracto respiratorio inferior y superior ingresando por la cavidad, por el torrente sanguíneo puede acceder a la boca y por la infección de las glándulas salivales.

“Las pruebas de saliva podrían mostrar desprendimiento viral tanto de las glándulas salivales como del tracto respiratorio superior e inferior”, explicó Robinson Sabino-Silva de la Universidad de Federal de Uberlândia (UFU), en Brasil.

A diferencia de la precisión de la prueba RT-PCR, la saliva posee una alta tasa de validez con más del 90 por ciento con muestras nasofaríngeas en la detección de virus respiratorios, lo que demuestra que la eficacia de usar la saliva como un posible reservorio diagnóstico para la epidemia actual por el SARS-CoV-2.

De acuerdo a los expertos, las ventajas del uso de saliva es que el paciente puede proporcionar secreción salival sin procedimientos invasivos, a diferencia de los hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos, que pueden producir sangrado y molestias.

Otro de sus beneficios radica en que el propio paciente podría efectuar el muestreo, sin necesidad que el personal de la salud tenga un contacto cercano, evitando así el riesgo de transmisión del virus, además de que no tendría que efectuarse necesariamente centros hospitalarios.

Es así que los investigadores aseguraron que la saliva tiene un papel fundamental en la transmisión de la enfermedad por lo que es imprescindible el desarrollo de investigación a nivel mundial sobre los beneficios de este fluido para la creación de nuevas formas de detección.