Para nadie es un secreto que el Covid-19 es una enfermedad prácticamente nueva, que según se ha visto su comportamiento en diversos pacientes, puede tener diferentes niveles de gravedad, dependiendo de la persona que la padece.

Pese a ello existe un constante que se presenta hasta en los pacientes asintomáticos y esa es el daño a los pulmones, uno de los órganos más afectados por esta nuevo padecimiento, tal es el nivel de daño que genera el Covid-19 que los pulmones de un paciente infectado pueden quedar en peor estado que los de una persona fumadora, así lo mostró la doctora cirujana traumatológica de Texas, Britanny Bankhead-Kendall.

Según la doctora, en las radiografías de tórax de pacientes con coronavirus que tuvieron síntomas siempre se muestra un daño severo.

Pese a que la prevalencia de esta condición se registra con mayor fuerza en pacientes que presentaron complicaciones, las personas asintomáticas no se salvan pues también presentan daño severo en un 70 u 80% de las veces, dijo la experta.

En varias radiografías presentadas por la doctora Bankhead-Kendall, se puede apreciar las comparativas de un pulmón sano, uno de fumador y otro de un paciente Covid.

En los pulmones sanos tienen una gran parte de color negro, lo cual principalmente es aireen el de las personas fumadoras se pueden ver líneas blancas, que indican cicatrización y congestión; mientras que en las de una persona que padeció COVID-19 el color que predomina es el blanco.

COVID LUNGS

Texas doctor @BKendallMD tells me “post-COVID” lungs are worse than any smokers lungs she has ever seen. And it’s a trend she is witnessing in current and recovered patients. Our story tonight on @NewsNationNow.

Scroll: 1) Healthy 2) Smokers 3) COVID pic.twitter.com/Iu9V8OrpnK

— Markie Martin (@MarkieMartin) January 5, 2021