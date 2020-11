AstraZeneca y la Universidad de Oxford reconocieron un error de fabricación que genera dudas sobre los resultados preliminares de su vacuna experimental contra Covid-19.

La información se dio sólo unos días después de que la empresa y la universidad describieran las inyecciones como “altamente efectivas” y no mencionaran por qué algunos participantes del estudio no recibieron tanta vacuna en la primera de las dos inyecciones como se esperaba.

En los estudios, el grupo de voluntarios que recibió una dosis más baja parecía estar mucho mejor protegido que los voluntarios que recibieron dos dosis completas.

En el grupo de dosis baja, la vacuna pareció tener un 90 por ciento de efectividad. En el grupo que recibió dos dosis completas, la vacuna pareció tener un 62 por ciento de efectividad.

With over 23,000 trial volunteers we’ll present a large safety database for independent review. We plan to submit for publication as soon as possible, to make sure #OxfordVaccine data is peer reviewed and available for scrutiny.

— University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020