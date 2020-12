Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron que ante las brigadas de vacunación contra el Covid-19, las medidas preventivas deben de continuar, ya que la reducción de contagios no se reflejarán hasta mediados del próximo año.

“Empezar el programa de vacunación en las próximas semanas no implica una disminución del riesgo, lo va a disminuir más allá del primer semestre de 2021, si se mantiene un paso de vacunación muy intenso”, afirmó Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.

El médico cirujano declaró que ante la situación actual por el Covid-19, las vacunas se presentan como una posibilidad de evolucionar los efectos de la pandemia a mediano plazo.

De acuerdo con el titular del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM, ya son 13 vacunas que se encuentra en fase tres. Esta etapa consiste en demostrar la capacidad de combatir al virus. Además, de 170 proyectos de investigación, 69 y 70 de ellos registran avances.

Las vacunas que hasta la fecha muestran los resultados más eficaces, empezarán a aplicarse en distintos países en las próximas semanas. Para Ponce de León esto significan buenas noticias, sin embargo, advirtió que sus efectos no serán visibles hasta que se hayan vacunado a por lo menos 80 millones de personas, equivalente al 66% de la población mexicana.

En este contexto, el especialista instó a la sociedad a no destensar las medidas, manteniendo el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, estornudo de etiqueta, guardarse en casa y evitar las reuniones numerosas, las cuales podrían propiciarse durante las celebraciones decembrinas.

La vacuna será limitada

Por su parte, María de Lourdes García García, subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), expresó que la vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una eficacia de 70% al 80% es eficaz.

Sin embargo, la doctora en ciencias médicas advirtió que si se vacuna solamente del 5% al 15% por ciento de la población, la protección será dirigida sólo a algunos sectores.

A este respecto, Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina (FM), manifestó que la vacuna será administrada en grupos prioritarios, como lo son personal de salud cercano a pacientes, adultos mayores de 70 años, personas con diabetes, obesidad e hipertensión y trabajadores de la fuerza armada

“La vacuna va a estar, hasta cierto punto, limitada en cuanto a la disponibilidad; la información clínica que se vaya recabando se irá ampliando y con eso irán cambiando las modificaciones de uso”, refirió.

No asegura inmunidad de rebaño

Además, García García explicó que la vacuna “no otorga la llamada inmunidad de rebaño que nos permitiría olvidarnos del lavado de manos, del cubrebocas y de la sana distancia. Durante los siguientes dos años, por lo menos, son medidas que no debemos olvidar. La vacuna no quiere decir que mañana me puedo ir a una fiesta o a celebrar la Navidad con mi familia”.

Por otra parte, los especialistas agregaron que nuestro país forma parte de “COVAX”, una iniciativa internacional a través de la que se buscará una vacuna directa con productores que puedan abastecer a las naciones con un mayor número de suministros.

“México también está participando en estudios clínicos de fase tres con varias instituciones, y también hay proyectos propios que van desde la investigación básica a la investigación clínica”.