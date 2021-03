El gel antibacterial se ha vuelto uno de los mayores aliados en la lucha contra la pandemia de coronavirus, sin embargo podría causar serios daños colaterales por su uso. Recientemente se halló que el -también llamado- alcohol gel contiene benceno, un ingrediente altamente cancerígeno que es uno de los principales causantes de leucemia y otros cánceres de la sangre.

El laboratorio privado Valisure detectó benceno en varios lotes en múltiples marcas de desinfectantes para manos, que se consideran productos farmacéuticos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias reguladoras, dicho componente (benceno) causa cáncer en humanos.

Decenas de marcas de gel antibacterial con ingrediente cancerígeno

La FDA establece que el benceno no debe usarse en la fabricación de ningún componente de un producto farmacéutico debido a su toxicidad inaceptable; sin embargo, para satisfacer la alta demanda de desinfectante para manos durante la emergencia de salud a causa del COVID-19, la FDA ha permitido un límite interino de 2 partes por millón (ppm) para benceno solo en solución acuosa (líquido) desinfectantes para manos.

Valisure informó que probó 260 productos desinfectantes para manos, incluidos productos líquidos y no líquidos. De esta muestra se halló que 44 tipos de gel (17%) contenían benceno. Uno de estos contenía el nivel más alto de benceno detectado de 16,1 ppm, que es más de ocho veces este límite de la FDA.

De estos 44 productos desinfectantes para manos que están contaminados con benceno, el 2% se fabrica en México, el 50% en China y el 34% en los Estados Unidos.

Estas son algunas de las marcas de gel que representan un riesgo para la salud:

Artnaturals.

Scentsational Soaps & Candles Inc

Huangjisoo

TrueWash

The Creme Shop

Star Wars Mandalorian

Body Prescriptions

Born Basic

Beauty Concepts

PureLogic

Benceno es causante de cánceres de la sangre

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) define el benceno como carcinógeno y enumera “inhalación, absorción por la piel, ingestión, contacto con la piel y / o los ojos” como rutas de exposición.

Un estudio de 1939 sobre el benceno declaró que “la exposición durante un largo período de tiempo a cualquier concentración de benceno superior a cero no es segura”, que es un comentario reiterado en una revisión de 2010 de la investigación sobre el benceno que establece específicamente que “probablemente no existe un nivel seguro de exposición al benceno, y todas las exposiciones constituyen algún riesgo de forma lineal, si no supralineal y aditiva”.

El benceno se asocia específicamente con cánceres de la sangre como la leucemia, lo que hace que la absorción a través de la piel sea particularmente preocupante.

Valeisure fue el laboratorio que halló que la ranitidina es cancerígena.