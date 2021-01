Pese a que todo el mundo está llevando jornadas de vacunación para erradicar el Covid-19, expertos que realizaron una investigación a través de una plataforma y un modelo sobre infecciones del nuevo coronavirus han señalado que seguirá siendo clave el uso de las medidas sanitarias durante la primera ola de la pandemia: el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.

Maurizio Porfiri, profesor de la New York University Tandon School of Engineering, fue quien encabezó el trabajo que constó en el desarrollo de un sistema para analizar la pandemia en la ciudad de New Rochelle, en Westchester, Nueva York.

De ese trabajo se investigación fue que surgió el documento “Modelado de alta resolución basado en agentes de la propagación de Covid-19 en una ciudad pequeña”, el cual fue publicado en Advanced Theory and Simulations.

Entre los hallazgos que arrojó este proyecto se sugirió que priorizar la vacunación de personas de alto riesgo tiene solo un efecto marginal en el número de muertes por Covid-19, pues para tener mejores resultados había que inyectarse a una gran parte de la población.

Sin embargo, ante cualquier escenario lo que se destacó fue continuar con las medidas sanitarias implementadas durante la primera ola de Covid-19, ya que estas superan en gran medida cualquiera de los escenarios de vacunación selectiva.

Añadieron que incluso con una vacuna disponible, el distanciamiento social, los cubrebocas y las restricciones de movilidad seguirán siendo herramientas clave para combatir el Covid-19.

El modelo, además de plasmar detalles como pruebas, tratamiento y vacunación, también representa la carga de otras enfermedades con síntomas similares a los que provoca la infección por SARS-CoV-2.

“Creemos que la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas podría beneficiarse de este modelo, no solo porque es de ‘código abierto’, sino porque ofrece una resolución de ‘grano fino’ a nivel del individuo y una amplia gama de características”, señaló el experto norteamericano.