Hace algunas semanas, Pfizer y Moderna anunciaron que sus vacunas contra el Covid-19 tienen más del 90% de eficacia, por lo que varios países están planeando su aprobación en los próximos días o semanas. En Inglaterra, el gobierno ya ha aprobado su uso y las primeras personas fuera de un estudio clínico ya han sido vacunadas.

Margaret Keenan se convirtió en la primera paciente en recibir la vacuna contra el Covid-19 en Inglaterra – Foto: Jacob King/AP

Aunque se espera que países como Estados Unidos y Canadá aprueben estas vacunas en los próximos días, los expertos han enfatizado que los efectos secundarios causados por la vacuna contra el Covid-19 son aún inciertos, por lo que la aprobación de estas podría estar sujeta a más pruebas.

Un caso especial es el de las personas que ya han contraído la enfermedad y se han recuperado. Aquí te decimos lo que han dicho los expertos sobre este tema.

Si ya me dio Covid-19, ¿me puedo vacunar?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aún no es posible determinar si las personas que ya han padecido de Covid-19 deberían vacunarse en los próximos meses, ya que los científicos aún no cuentan con suficiente información sobre el virus y todavía no están seguros de cuánto tiempo dura la inmunidad natural contra el nuevo coronavirus.

El CDC indica que los estudios más recientes han encontrado que la inmunidad natural contra el Covid-19 no dura mucho tiempo, pero aún hacen falta muchos más estudios sobre el tema. El instituto estadounidense concluye que no puede “opinar acerca de si las personas que tuvieron COVID-19 deberían vacunarse contra el COVID-19”.

Por otro lado, el portal Johns Hopkins Medicine también señala que aún es imposible confirmar si las personas que ya se han contagiado de Covid-19 deberían vacunarse, ya que “aún no está claro cuánto tiempo una persona que ha tenido COVID-19 es inmune al coronavirus. Si la inmunidad no es duradera, se puede recomendar una vacuna para protegerlo de contraer COVID-19 nuevamente”.

Sin embargo, si los expertos confirman que la inmunidad contra el nuevo coronavirus no dura mucho tiempo, será necesario que las personas que ya hayan presentado la enfermedad también se vacunen.

Foto: Ted S. Warren/AP

¿Quién tendrá acceso a la vacuna contra el Covid-19?

De acuerdo con la UNICEF, el objetivo actual es proporcionar 2 mil millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus para finales de 2021, a través del plan COVAX. Según el organismo internacional, esta cantidad de vacunas sería suficiente para proteger a los trabajadores del sector salud y a las personas más vulnerables. Sin embargo, hay que recordar que en México una gran parte de la población podría tardar meses o años en recibir la vacuna, por lo que es importante que la población siga implementando las medidas preventivas.

¿Cómo funcionan las vacunas contra el Covid-19?

La UNICEF señala que las vacunas imitan a un organismo infeccioso, el cual puede ser un virus, bacteria u otro microorganismo que puede causar alguna enfermedad. De este modo, el cuerpo humano le “enseña” al sistema inmune a generar una respuesta rápida y efectiva para enfrentar la enfermedad.

Las vacunas han conseguido resultados efectivos al introducir una forma debilitada de un organismo infeccioso a partir del cual nuestro sistema inmune establece una memoria. Esto le permite a nuestro sistema inmune reconocer rápidamente ese organismo y combatirlo antes de que desarrolle una enfermedad. Actualmente así es como se están diseñando algunas de las vacunas contra el Covid-19.

Por otro lado, compañías como Moderna y Pfizer están desarrollando vacunas con enfoque más novedoso, las cuales son llamadas vacunas ARN y ADN. Estas vacunas no contiene antígenos y en cambio introducen el código genético del virus dentro del cuerpo humano, lo que permite que el sistema inmune produzca el antígeno por sí solo.