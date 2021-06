Aunque Estados Unidos y la India son los países con más casos de contagios y fallecimientos por Covid-19, Sudamérica se ha convertido en los meses recientes en el mayor riesgo a nivel mundial. Esto por diferentes factores que han atacado a países que parecía que no serían tan afectados. Además, los países que habían sufrido desde el principio, como Brasil, han tenido repuntes que vuelven a preocupar a la población.

Por ejemplo, países como Argentina o Colombia nunca habían visto niveles de incidencia de contagios tan altos como en este momento. Paraguay y Uruguay habían estado relativamente aislados de la pandemia, pero ahora han comenzado a registrar contagios y superando marcas diarias de muertes por millón. Perú tiene números que podrían compararse con los que había a mitad del año pasado, cuando no había vacuna contra el virus.

A comparación de otras regiones del planeta, Sudamérica es la que tiene el panorama menos alentador. En América del Norte se promedian 40 contagios diarios por cada millón de habitantes, en Asia son 29 por cada millón y en Europa han comenzado a relajar las restricciones, tras la vacunación de una buena parte de la población del continente.

Faltan vacunas e inmunidad en la región

En el caso de Sudamérica, la curva epidémica ha seguido un ascenso constante. En este momento se encuentra en un promedio de 95 casos diarios por millón y en el mes más reciente fueron un poco más de 200 casos diarios por millón, es decir, casi cuatro veces el promnedio que tiene Norteamérica y siete veces el que se registra en Asia.

Entre las causas de este incremento de los contagios y los fallecimientos se encuentra el hecho de que la zona sur del continente no ha tenido el mismo acceso de otras regiones a la Vacuna contra Covid-19. También influye el hecho de que la olas anteriores no fueron tan fuertes y no existe ese muro de inmunidad que se puede crear a nivel general.

El otro factor de gran importancia es que la densidad de población que hay en Latinoamérica hace mucho más difícil el respetar o cumplir las normas de distanciamiento social, necesarias para reducir los contagios por el virus.

Después de Estados Unidos y la India, que ya tiene a una gran mayoría de su población vacunada, entre los países con más casos están Brasil, con 17 millones de contagios, Argentina con 4.6 millones y Colombia con 3.66 millones de contagios.