México se encuentra en la tercera fase del esquema; sin embargo, todavía hay muchas dudas en torno a la vacunación contra el Covid-19.

Por lo regular, las farmacéuticas tardan años en probar las dosis, con el fin de conocer la eficiencia de las mismas y si ocasionan algún efecto secundario.

Esta vez no hubo tiempo. Hubo una carrera científica para crear la vacuna contra el coronavirus en tiempo récord, pues la pandemia ha dejado millones de muertos en todo el mundo.

Las personas que se han vacunado tienen varias preguntas, pero una de las más frecuentes es si pueden tomar alcohol de manera inmediata, pues se dice que si lo hacen reducirían la eficacia y podrían contagiarse.

The New York Times asegura que hasta el momento no se ha podido demostrar que ingerir un poco de alcohol pueda reducir la eficacia de ninguna de las actuales vacunas contra el Covid-19.

“Algunos estudios han descubierto incluso que, a largo plazo, el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol podría beneficiar al sistema inmunitario al reducir la inflamación”.

La directora del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, Ilhem Messaoudi, dijo que las personas que tengan problemas con las bebidas sí podrían tener complicaciones a pesar de que ya hayan sido inoculados contra del Covid-19.

“Es peligroso beber grandes cantidades de alcohol porque los efectos en todos los sistemas biológicos son bastante graves”.

Estados Unidos ha inmunizado a gran parte de su población con las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

En México ya se vacunó al personal de salud, se está terminando con las personas mayores de 60 años y hace un par de días comenzaron a vacunar a los adultos de 50 a 59 años.