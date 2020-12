Este lunes la biotecnológica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna contra el Covid-19 tiene una efectividad del 100% contra los casos más graves de infección por SARS-CoV-2.

Esta vacuna, junto a la de Pfizer y la de AstraZeneca, ha sido una de los tres principales esfuerzos que han hecho los especialistas en busca de una cura contra el coronavirus que provoca la enfermedad que ha causado más de un millón de decesos en todo el mundo.

Moderna anunció esta mañana que va a solicitar la autorización para comercializar su vacuna contra el coronavirus tanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como a la Agencia Europea del Medicamento.

El 15 de noviembre, un comité de supervisión independiente examinó 95 casos de Covid-19 registrados después de que los voluntarios recibieron la segunda dosis de la inyección y encontró que solo cinco de los casos se registraron en los voluntarios que recibieron la vacuna, mientras que los demás casos estaban presenten en las personas que recibieron un placebo. Además, los 11 casos graves de Covid-19 se registraron entre aquellos que recibieron un placebo.

Moderna reconoció entonces que estos son solo resultados preliminares y que el porcentaje de efectividad podría cambiar a medida que se registren más contagios entre los voluntarios. Por otro lado, aún no se sabe cuánto dura la protección de la vacuna.

Además, algunos efectos secundarios provocados por la vacuna de Moderna que fueron registrados son fatiga, dolor muscular y dolor en el lugar en el que se aplicó la vacuna después de recibir la segunda dosis.

La compañía ha indicado que su vacuna puede ser almacenada en refrigeradores con una temperatura entre 2° y 8° C durante 30 días. Además, la vacuna ARNm-1273 puede ser almacenada hasta por 6 meses si se mantiene a una temperatura de -20° C. La compañía también señala que la vacuna do requiere ser diluida antes de ser administrada.

También ha señalado que la vacuna puede estar a temperatura ambiente hasta por 12 horas, lo que haría más fácil su transportación y distribución.

La candidata de esta empresa de biotecnología usa un método que nunca antes se había usado: está compuesta a partir de ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm), una técnica con la que se puede inyectar en el cuerpo las instrucciones o moléculas que inducen a las células a producir unas determinadas proteínas.

En este caso, estos ARNm se utilizan para producir la proteína S (Spike) del SARS-CoV-2, la llave que el coronavirus necesita para entrar en la célula.